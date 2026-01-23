　
國際

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

▲▼ 。（圖／翻攝自NDTV）

▲ 普拉薩德和賽絲在獄中墜入愛河。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦阿爾瓦地區將舉辦一場特別的婚禮，新郎新娘都是殺人犯，兩人在服刑期間於同一座監獄相識相戀，如今獲得法院核准15天緊急假釋返家完婚。

根據NDTV，27歲女模賽絲（Priya Seth）與她的未婚夫普拉薩德（Hanuman Prasad）已獲拉賈斯坦邦高等法院假釋許可，將在阿爾瓦的巴羅達梅夫舉行婚禮。賽絲目前在桑加內爾開放式監獄服刑，半年前在獄中遇見同為獄囚的普拉薩德，兩人墜入愛河。

賽絲的罪行可追溯至2018年，她在交友軟體Tinder上認識28歲已婚男子夏爾瑪（Dushyant Sharma），當時夏爾瑪假冒單身富商「柯里」的身分。兩人聊天3個月後約見面，賽絲邀對方到租屋處，卻與男友卡姆拉（Dikshant Kamra）及另一名同夥將夏爾瑪制伏綁架。

他們原計畫勒索100萬盧比（約新台幣38萬元）贖金清償卡姆拉的債務，但夏爾瑪父親僅湊出30萬盧比（約新台幣11萬元）。賽絲等人發現受害者並非富商而是窮小子後，擔心他被釋放後會報警，乾脆痛下殺手。他們先後嘗試勒斃、悶死未果，最終割喉殺害夏爾瑪，將屍體塞入行李箱棄置阿梅爾山區。

普拉薩德則因殺害女友的丈夫和4名孩童入獄，2017年10月2日，他應比自己年長10年的跆拳道選手女友桑托什（Santosh）要求，持屠宰刀砍死她的丈夫，過程被3名孩子和1名姪子目擊，桑托什為了滅口要求普拉薩德將4名孩童也一併殺害，當時震驚阿爾瓦地區居民。

01/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

記憶體廠提前開獎　全年獲利首度站上百億
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

