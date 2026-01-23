　
社會 社會焦點 保障人權

男遭機車撞噴飛！女團購主跪地「狂壓20分鐘」　滿手血仍救不回

▲彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛，民生里長蕭上筆協助指揮交通，女團購主協助CPR急救。（圖／蕭上筆提供）

▲彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛，民生里長蕭上筆協助指揮交通，女團購主(紅圈處)跪地協助CPR急救。（圖／里長蕭上筆提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉昨日(22日)下午發生一起嚴重車禍！一名77歲阿伯在買完飼料返家時，疑似直接穿越馬路，遭機車撞擊後當場噴飛倒地，腦部鮮血直流失去生命跡象。現場一名路過的女團購主見狀，立即衝上前跪地CPR急救，里長也協助指揮交通。雖經緊急送醫，阿伯仍宣告不治，詳細事故原因正由警方調查中。

▲鄭姓女團購主協助救人。（圖／鄭小姐提供）

▲鄭姓女團購主協助救人。（圖／網友提供）

事故發生在下午5時42分左右，正值下班交通繁忙時段，目擊的女團購主描述，當時阿伯躺在地上，後腦、口鼻不斷出血，情況危急，她憑藉過去護理經驗，馬上停車施救，持續進行近20分鐘CPR，並協助保持傷者呼吸道暢通。期間，也有其他騎士停下幫忙，附近民生里里長也主動協助指揮交通，避免二次事故。

▲彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛，民生里長蕭上筆協助指揮交通，女團購主協助CPR急救。（圖／蕭上筆提供）

▲彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛血流不止，消防緊急送醫。（圖／消防局提供）

彰化縣消防局獲報後，迅速派出兩輛救護車、4名人員趕往現場。救護人員發現77歲阿伯已無呼吸心跳，立即接手使用AED、LUCAS自動心肺復甦機等設備急救，並就近送往員榮醫院，但到院後仍因傷重急救無效。另名25歲機車騎士嘴唇與肢體擦傷，意識清醒，已送往員生醫院治療。

對老翁進行CPR搶救的女團購主被路人認出身分，有救護與護理經驗，經常在路上出手相助，而且這已經是她第4次幫忙救人，該名團購主事後在社群發文，回憶救援過程時表示，當下只想到「不能放棄任何生命」，儘管按壓到手酸、鮮血染手，仍不斷鼓勵阿伯「不要睡著」。她坦言，看到生命跡象逐漸微弱，心裡已有底，但依舊努力到最後一刻。回到車上後，她因情緒緊繃而全身發抖，並寫下：「希望阿伯好好的，跟著菩薩去修行……」

▲彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛，民生里長蕭上筆協助指揮交通，女團購主協助CPR急救。（圖／蕭上筆提供）

▲彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛血流不止，消防緊急送醫。（圖／消防局提供）

這起事故確切原因尚待警方釐清，初步研判可能與行人穿越馬路有關。尤其該路段車流量大，常有行人貪圖方便直接橫越，險象環生。警方呼籲，用路時務必遵守交通規則，行人應走行人穿越道 駕駛亦應注意車前狀況 放慢車速、提高警覺，共同維護道路安全。

▲彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛，民生里長蕭上筆協助指揮交通，女團購主協助CPR急救。（圖／蕭上筆提供）

▲彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛，民生里長蕭上筆協助指揮交通，女團購主協助CPR急救。（圖／蕭上筆提供）

