藍軍要求校園毒品「1克」不能留　怒批民進黨是放縱毒品的「芒果乾」

▲台南市議會國民黨團重炮抨擊民進黨「芒果乾」，推翻國民黨版校園毒品零容忍版本。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

毒品氾濫，台南市議會國民黨團25日召開記者會重炮抨擊民進黨「芒果乾」，推翻國民黨版校園毒品零容忍版本，連法務部都證實今年查到毒品是歷年最多，卻不知記取清朝毒品亡國歷史教訓，將3、4級毒品刑責由20公克降到5公克就沾沾自喜，國民黨團堅持校園毒品「1克」不能留。

台南市議會國民黨團強調，因為毒品是一切犯罪的根源，台南立委候選人有機會進入立院，將修法保障每個家庭的寶貝，不讓民進黨放縱毒品亡國。

黨團書記長蔡育輝、蔡淑惠、林燕祝、許至椿25日召開『校園毒品「1克」不能留』記者會。蔡育輝也是國民黨台南市立委第一選區候選人，他痛批民進黨換了位置就換了腦袋，推翻國民黨校園毒品零容忍版本，法務部今年都公布說查到的毒品是歷年最多，民進黨居然三讀通過『毒品危害防制條例部分條文修正案』，將3、4級毒品刑責從20公克降低5公克就沾沾自喜，看看菲律賓槍殺擁有毒品者，民進黨是不是頭腦壞了要去看醫生，難道不知持有毒品者只要將3、4級毒品分散成5公克以下就逃刑責，看看清朝的亡國歷史，就知民進黨真是亡國的「芒果乾」。

立委第五選區候選人蔡淑惠強烈指責，民進黨在立法院以優勢動用表決否決沈智慧和國民黨校園毒品零容忍版本，校園的孩子社會歷練不足，很容易受到同儕誘惑而接觸毒品，學生只要沾了毒品就算0.1公克，一輩子就毀了，因為戒毒比登天還難，騎車沒戴安全帽都要罰5百元，酒駕更是有刑責，「芒果乾」民進黨為何要讓毒品毒害校園毒害孩子，每個孩子都是父母的寶貝，請認同國民黨校園毒品1克不能留理念的家長，在這次總統、立委選舉，用選票支持國民黨籍候選人，她們進入立法院一定立刻修法，讓毒品滾出校園。

立委第四選區候選人林燕祝更怒轟民進黨，違規停車都零容忍，為何校園毒品不能零容忍？修法後，5公克以下只要到衛生局上課，一群不認識的吸毒者相互加賴，成為治安更大的死角，現在更憂心的是1、2級毒品，修法後將施用毒品之緩起訴處分處遇多元化，處遇前徵詢醫療機構，無醫療需求者，只要寫悔過書、罰款、義務勞務或驗尿，改為有罪無刑，若吸毒者與醫療機構勾串問題不是更嚴重。

許至椿議員強調，為了中華民國人民著想，毒品絕對沒有協議空間，校園毒品猖獗是事實，家長應齊聲反對民進黨的修法，不容孩子在校園遭受毒品危害，毒品絕對沒有律法假期。

黨團指出，高檢署分析1級毒品海洛因再犯率高達96.4％，2級毒品安非他命再犯率84.4％，毒品真的是國安問題，清朝因為毒品亡國殷鑑不遠，民進黨卻為了人權不顧孩子的安全，民進黨才真的是芒果乾，國民黨堅持校園毒品「1克」不能留，自己的孩子自己救，2020年1月11日的選舉，跟每一位孩子的健康和未來緊密相連，請選民用選票抵制「芒果乾」民進黨。