認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和壯世代長輩溝通

▲行政院秘書長張惇涵率中選會委員被提名人拜會台灣民眾黨團，會後由民眾黨主席黃國昌、副總召張啓楷、立委麥玉珍、劉書彬舉行記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

《美麗島電子報》22日公布最新「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」，若「藍白合」，國民黨李四川對決民進黨蘇巧慧，有45.8%支持李、36%支持蘇；若「三腳督」，李、蘇、黃國昌三人參選，有34.2%支持李、32.7%支持蘇、15.4%支持黃。對此，黃國昌說，40歲以下即使三腳督，支持度最高的還是他，「但是60歲以上，真的輸到慘不忍睹」，2月1日以後會多花一點時間跟壯世代長輩好好溝通。

針對民調結果是否影響新北佈局？黃國昌說，「不會影響我的步調，也不會影響藍白整合」。他指出，針對每個選區每一天都有不同機構在放民調，向來態度都一樣，任何民調結果我們都尊重，繼續努力。

黃國昌指出，媒體應該都知道，但他跟網友分享一下，他以前雖然專業是法律，但是國內非常少數用統計的方法在研究法律的人，如果不相信的話可以調閱他以前在國外期刊發表的論文，看了就知道為什麼會講這樣的話。

黃國昌指出，民調比較有趣的部分，40歲以下即使三腳督，支持度最高的是他，「但是60歲以上，真的輸到慘不忍睹」。

黃國昌說，所以也很感謝吳子嘉董事長做的民調，讓他自己知道努力的方向，「所以2月1日以後，我一定會多花一點時間跟我們壯世代長輩好好溝通，讓他們相信國昌是一個溫暖富有人性、值得託付的新北市長候選人」。

