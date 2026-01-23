賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

▲賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭藍白側翼嗆把選民當笨蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆22日在臉書分享清晨跑行程拍下的日出照，未料卻遭到多個FB粉絲專頁攻擊，指他把「夕陽當日出」，開嗆「新潮流不說謊就不會說話」。對此，賴瑞隆隨即秀出照片資訊打臉，確實是在跑行程拍下的日出照，而6位民進黨高雄市議員參選人今日清晨親赴大寮鳳林公路直播迎日出，以行動破除謠言。

▲賴瑞隆曬高雄日出照，遭藍白側翼質疑把選民當笨蛋。（圖／翻攝高雄市議員張博洋臉書粉專）

賴瑞隆昨（22日）一早在臉書發出一張日出照跟粉絲問好「早安！繼續勤走基層，繼續為高雄打拼！」，但這張照片卻意外引起軒然大波。原來有多個粉絲專頁發文質疑，表示高雄的日出一定是中央山脈爬上來，但賴瑞隆的照片裡沒有中央山脈，根本是「把夕陽當成日出」，並開嗆「新潮流不說謊就不會說話」、「不愧是有偽造文書經驗的男人」、「這傢伙真的把選民當笨蛋」、「ㄅㄚˋ氣！誰敢嘴？」。

賴瑞隆隨後即在臉書粉專留言秀出照片的資訊，打臉反擊「好多朋友關心照片在哪裡拍的。是早上07:03前往公祭行程路上，在鳳林公路拍攝的！歡迎大家來高雄一起看日出！高雄的旭日就是這麼美！」。高雄市議員張博洋也痛批側翼，明明是高雄大寮區新厝里的「日出」，時間、地點、方位通通擺在那裡，卻有人可以臉不紅氣不喘地說成是「日落」？

▲賴瑞隆秀出日出照資訊打臉。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮，今日清晨親赴大寮鳳林公路直播，與市民共迎日出，並以行動破除謠言。在地出身、林園大寮區的參選人洪村銘手拿羅盤實測方位，還原拍攝角度，反諷從小學就知道太陽從東邊升起、西邊落下，網軍不但搞不清方向，還小看高雄人的智慧。

第三選區參選人蔡秉璁則舉著手機以街景實測。他指出，只要打開地圖，即可看出照片中的陽光是從東向西照射。直言網軍造謠連功課都不做，草率到直接翻車。而如此不斷借題發揮的行為，也代表特定陣營意圖複製「韓流」的假資訊戰法已經開始了。

第四選區的參選人尹立則手拿「尖叫雞」道具。他說，會在清晨七點出現在現場迎日出的，是早上真的起得來的人，至於藍白側翼顯然是睡醒才開始編故事。他打趣道，早上只有雞會叫，沒有雞排吃，點破網軍一貫「不查證先抹黑」的套路。

▲賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！綠營參選人直播打臉側翼。（圖／記者賴文萱翻攝）

同為第四選區的黃偵琳拿著手板分析側翼的「假消息流水線」。她說，第一個亂講，第二個跟著抄，第三個裝懂，接著整排側翼打卡上線，彷彿把地球自轉方向重新定義一次。直批側翼造謠臉不紅氣不喘，把假的講成像真的，什麼都能拗。

第九選區的參選人蘇致榮指出，側翼硬要指鹿為馬，這正是標準的協同作戰假消息。他質疑，躲在鍵盤後面的中央廚房大廚們，真的住在高雄嗎？看過高雄清晨的天色嗎？還是坐在台北就開始複製貼上？亦強調這些行為高雄人吞不下去。

▲賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！綠營參選人直播打臉側翼。（圖／記者賴文萱翻攝）

第十選區參選人黃敬雅最後重砲指出，側翼連太陽的方位都敢造假，難怪什麼都能亂講。她直言，一群可能連林園、大寮在哪都不知道的人，長年住北部，連東西南北都分不清，憑什麼跑來教高雄人看太陽？呼籲這群「鍵盤地理大師」別鬧了。

六位議員參選人反酸網軍不只管到海邊，還要管到天上，連「太陽」都能被當作成負面素材，堪稱年度鬧劇。 他們呼籲，特定網軍應立即停止惡意攻擊。