



▲「辣台號」前進台東，劉櫂豪中央市場直播反映熱烈。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

25日蔡英文總統競選總部的「辣台號」直播專車開到台東市，抵達中央市場邀請立委候選人劉櫂豪直播，主持人蔡雨璇、黃彥誠與劉櫂豪立委應景戴上耶誕帽、透過親切的互動閒聊，讓劉櫂豪不自覺談到小時候的經歷，也說明出了近年來台東在劉櫂豪努力下的發展，最後劉櫂豪還化身台東觀光大使，呼籲大家要來台東玩，也提醒台東的子弟要返鄉投票。

主持人提到劉櫂豪爭取2017年國慶煙火在台東施放，劉櫂豪強調2016年尼伯特颱風肆虐台東，為了提振台東的心情跟觀光，並且過去未曾於台東施放過國慶煙火，為了區域的均衡，因此特別向蘇院長爭取在台東首次施放。針對大家關心的交通建設，劉櫂豪直播時特別提到南迴公路拓寬工程23日通車，當選立委後審議監督南迴公路工程，到最後通車典禮，非常感謝工程同仁的努力跟用心，也欣慰能夠見證南迴公路的通車。鐵路建設是過去一黨獨大時代區域失衡造成的，但是我們會用積極態度解決問題，所以提出每日特定列次台東實名制優先訂位、採購12節新車輛、爭取花東雙軌化410億元等短中長期計畫，劉希望結束這一代台東人對過去區域失衡的苦情心態，留下對台東優質環境、好山好水的自信心。

最後劉櫂豪協助辣台號共同宣傳蔡英文總統的幼兒政見「0到6歲國家幫你一起養」，劉說明蔡英文總統11月22日來台東時宣布幼兒政見，強調未來4年將育兒津貼從原本2,500調漲至5,000元，申領的資格從0-4歲延長至6歲，讓家庭的育兒負擔減輕，認為這是非常有感的政策，未來在立法院會協助蔡總統落實，因此最後與主持人一起呼籲當大家總統支持3號蔡英文、立委支持4號劉櫂豪，政黨支持14號民進黨，讓台灣的民主價值勝利。



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