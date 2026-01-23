用路人注意！台61線龍井段清掃路面　1／27雙向封閉6hrs

▲▼台61線龍井段清掃路面，1月27日晚間雙向封閉6小時。（圖／台中工務段提供）

記者鄧木卿／台中報導

公路局中區養護工程分局台中工務段目前正進行台61線中彰大橋改建，近日發現部份道路AC (指櫪青、柏油)破損等問題，預訂1月27日晚間9時至1月28日凌晨3時，雙向全線封閉龍井路段（156K+400~167K+900）清掃修補，期間請用路人依指示行駛平面替代道路。

台中工務段表示，目前辦理中彰大橋改建，以半半施工維持南北雙線各為1車道供通行，近日工區巡查發現改建交維段，道路AC破損、交維牌面損壞及部分臨時中央隔欄需排列調整，故須封閉清掃修補調整，以確保用路人通行安全。

(一)北上線：台61線主線車輛於167K+900下匝道（166伸港）改行台61線平面道路繼續前行，右轉台61乙線再左轉接台17線繼續直行，過台17線中彰大橋繼續北行銜接台61線平面港埠路一段156K+400上匝道（龍井）匯入高架主線。

(二)南下線：台61線主線車輛於156K+400下匝道（龍井）改行平面道路繼續直行，過台17線中彰大橋繼續南行右轉台61乙線，再左轉台61線平面道路繼續前行至台61線167K+900上匝道（線西）匯入高架主線。