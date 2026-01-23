傅崐萁問賴清德何時喝大和解咖啡？　張惇涵：溝通之門一直敞開

▲國民黨團總召傅崐萁與中選會委員被提名人。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23）日率中央選舉委員會委員被提名人拜會立法院朝野黨團，下午 3:20 分拜會國民黨團，眾人到場後，唯獨黨團總召傅崐萁遲到約 5 分鐘才到場，傅崐萁致詞則喊話，希望這一次中選會被提名人在立法院行使同意權，是朝野合作的開始，更希望的是，總統賴清德什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡？張惇涵則回應，無論是總統賴清德或行政院長卓榮泰，溝通的門與心胸始終是敞開的。

傅崐萁表示，他們很高興看到，自從2024年5月20日賴清德就職中華民國總統之後的這 1 年 8 個月任期內，第一次跟在野黨做國家重要人事的溝通；對於各個相關需要經過人事同意權的國家重要崗位過去的前總統陳水扁、蔡英文都有跟在野黨做溝通與人事推薦，但賴清德執政後，卻把朝野溝通的門給關起來了，一意恣意孤行。

傅崐萁再表示，唯獨此次中選會人事，是經過朝野共同推薦，國民黨團誠摯歡迎，也希望接下來的審查過程，所有被提名人能在立法院本於專業、誠實，為國為民、謹守中華民國所有制度的底線，不僅要尊重中華民國法治，更要依法行政。

傅崐萁也喊話，希望這一次中選會被提名人在立法院行使同意權，是朝野合作的開始。另，賴清德什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡？他們恭候也拭目以待。

張惇涵後續則回應，賴清德也好、卓榮泰也好，溝通的門、溝通的心胸一直敞開，朝野合作才能一起往前走。



