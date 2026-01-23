建中生墾丁畢旅「吃冷菜」怒灌1星負評　業者喊冤曝原因

▲建國中學。（圖／資料照）

墾丁觀光近年成為國旅討論焦點，建國中學近日舉辦3天2夜畢業旅行，安排高三生在墾丁某合菜餐廳用餐，不料每道菜都是冷的，只有柳丁是溫的，讓學生們氣得紛紛湧入Google評論刷一星負評。對此，業者喊冤，稱可能是上菜太早、有時間差，才造成誤會。不過，雙方各執一詞。

畢旅首晚合菜全冷 「溫體柳丁」挨酸

當天是畢業旅行第一天晚上，建中生們被安排到某合菜餐廳用餐，菜色包括螢光咖哩、獅子頭、雞腿、海茸等，水果則是柳丁。不過，學生們不滿菜都是冷的，事後湧入店家Google Maps評論狂刷1星。

學生們在評論中反諷：「每道菜都是涼拌對吧，難怪都冷冷的」、「店家很貼心，擔心到有人怕燙，所以肉全部都是涼的」、「別人是溫體牛，它是溫體柳丁，可見餐廳的誠意滿滿」。

業者喊冤時間差 建中生質疑隔天才改善

對此，業者回應，食材都是當天現煮，當天學校主任也有來確認過，確定菜色都是熱的，應該是因上菜較早、等到學生全部入座後才開動，才出現「時間差」問題，導致菜色因天冷而涼掉。至於柳丁變熱，可能是放在蒸魚旁邊，因熱氣變溫。

不過，有建中生繼續質疑，業者根本是直到看見負評，隔天才改成分次上菜、使用酒精膏保溫。如今因為大量負評短時間湧入，疑似觸發Google評論機制，已經被盡數刪除。