　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

建中生墾丁畢旅「吃冷菜」怒灌1星負評　業者喊冤曝原因

▲建中收恐嚇信，警方一早進駐校園加強巡邏。（圖／記者楊惠琪攝）

▲建國中學。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

墾丁觀光近年成為國旅討論焦點，建國中學近日舉辦3天2夜畢業旅行，安排高三生在墾丁某合菜餐廳用餐，不料每道菜都是冷的，只有柳丁是溫的，讓學生們氣得紛紛湧入Google評論刷一星負評。對此，業者喊冤，稱可能是上菜太早、有時間差，才造成誤會。不過，雙方各執一詞。

畢旅首晚合菜全冷　「溫體柳丁」挨酸

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天是畢業旅行第一天晚上，建中生們被安排到某合菜餐廳用餐，菜色包括螢光咖哩、獅子頭、雞腿、海茸等，水果則是柳丁。不過，學生們不滿菜都是冷的，事後湧入店家Google Maps評論狂刷1星。

學生們在評論中反諷：「每道菜都是涼拌對吧，難怪都冷冷的」、「店家很貼心，擔心到有人怕燙，所以肉全部都是涼的」、「別人是溫體牛，它是溫體柳丁，可見餐廳的誠意滿滿」。

業者喊冤時間差　建中生質疑隔天才改善

對此，業者回應，食材都是當天現煮，當天學校主任也有來確認過，確定菜色都是熱的，應該是因上菜較早、等到學生全部入座後才開動，才出現「時間差」問題，導致菜色因天冷而涼掉。至於柳丁變熱，可能是放在蒸魚旁邊，因熱氣變溫。

不過，有建中生繼續質疑，業者根本是直到看見負評，隔天才改成分次上菜、使用酒精膏保溫。如今因為大量負評短時間湧入，疑似觸發Google評論機制，已經被盡數刪除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
靈動老師周媛「無碼實戰片」外流　身體成X型被封帳
丹麥總理證實「格陵蘭框架協議」：已與川普啟動合作
川普宣布「格陵蘭終極協議」拍板　總理不知情傻眼
震撼交易！國民送走「王牌左投」　換遊騎兵5名新秀
付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員
基隆惡火牆壁疑藏「隱形電流」　消防小隊長觸電抽筋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

建中生墾丁畢旅「吃冷菜」怒灌1星負評　業者喊冤曝原因

冷氣團今減弱！專家示警「輻射冷卻」接手　中南部日夜溫差10度

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

快訊／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

建中生墾丁畢旅「吃冷菜」怒灌1星負評　業者喊冤曝原因

冷氣團今減弱！專家示警「輻射冷卻」接手　中南部日夜溫差10度

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

快訊／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

格陵蘭折衷方案曝光！　美國設「主權基地」免費換領土

大谷翔平連3季40轟　2026年續拚「連4季」史上第15人

靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市！搭載2.0升渦輪＋3排大空間

獨家／貝克漢夫妻注意！60歲美魔女歌手當婆婆發聲：為難媳婦是為難兒子

1月23日星座運勢／處女座理財精準！　金牛週五感情開花結果

川普談成格陵蘭框架協議　丹麥總理證實：已啟動與美合作

詹能傑脫面罩救人殉職　同袍曝可能原因

詹能傑犧牲、北捷殺人案警被酸　心理師痛心「不是殉職才是英雄」

川普宣布拍板「終極協議」　格陵蘭總理傻眼：我完全不知情

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

生活熱門新聞

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

即／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明

不是鳳梨酥！送日本朋友「1款小零食」被讚爆

網傳化學調湯　雞白湯拉麵老闆怒發聲明

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

台遊客為拍照無視「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

新人抽中10萬不請客　老鳥喊不會做人

更多熱門

相關新聞

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

國旅沒退場，而是「換了玩法」。根據交通部觀光署「臺灣旅遊狀況調查報告」統計，113年國人國內旅遊總支出達5,158億元、創歷史新高，相較疫情前的108年成長逾3成，顯示國旅消費動能仍在累積。

國旅房價只降6元　Cheap酸「再貼4元可買茶葉蛋」

國旅房價只降6元　Cheap酸「再貼4元可買茶葉蛋」

國旅為何沒落？他曝原因很簡單

國旅為何沒落？他曝原因很簡單

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」

關鍵字：

建中墾丁畢業旅行國旅

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

享樂至上易變月光族的三大星座！

耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

黃仁勳9歲遭霸凌：過了橋才是真正苦難

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面