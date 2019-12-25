彰化第一選區陳秀寶擁有高人氣　柯呈枋清白參選求連任

▲彰化縣第一選區立委選情藍綠實力相當。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2020大選倒數17天，彰化立委選情緊繃，民進黨第一選區立委候選人，連任3屆彰化縣議員陳秀寶與藍營在彰化唯一一席立委柯呈枋角逐，相較於陳秀寶擁有高人氣，天天有中央級大將南下回防輔選，柯呈枋則是不打口水戰，清白參選，靠著民意基礎，每天都站在路口及進行車隊拜票尋求連任，藍綠兩方實力相當。

▲民進黨秘書長羅文嘉輔選陳秀寶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳秀寶父親陳進丁曾任前國民黨及無黨籍聯盟立委，於2010年加入民進黨，在地方累積深厚的民意基礎，陳秀寶長期在國會辦公室擔任助理，熟諳政務，以清新的形象曾擔任過17,18及19屆的彰化縣議員，受到黨中央的極力重視。

▲經常可以看到立委柯呈枋站在路口拜票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

25日民進黨秘書長羅文嘉日就特別南下，關心陳秀寶選情，還暗示賭盤干預選舉情況嚴重，只要成功圍堵，綠營就會當選因此呼籲彰化選民用選票來抵制不對稱賭盤的干預選舉行為，尤其是年輕的朋友務必在一月十一號一定要回彰化投票，因為年輕人是最能夠搶救台灣民主，抵禦境外力量干預台灣選舉的最重要力量。

▲羅文嘉認為選舉賭盤影響選情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而柯呈枋則是每天都站在路口及進行車隊拜票、繞行選區六鄉鎮，柯呈枋說，乾淨選舉、清白當選是他的一貫原則；也不想把時間浪費在打口水戰，把時間拿來爭取更多選民的支持，做更多有益鄉親的事。

柯呈枋曾任彰化縣副縣長柯呈枋，清寒出身，從小一路苦學，以全國高考狀元成績進入公職服務，柯說他一路走來最了解基層需求，所以在補選時鹿和地區提出十大政見，未來希望能苦民所苦，照顧，以促進彰化經濟建設未來發展。

最近出了選舉文宣廣告，廣告內容訴求出身海線，擔任立委半年多來，始終兢兢業業，在中央勤於問政，為彰化爭取經費，並以優秀團隊的確實服務來紮根地方，從不口出惡言，也不議論旁人是非，以期能不負選民所託。

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