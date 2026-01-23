明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」

▲明天水氣增多，北海岸、東部有雨，下周二將有鋒面和華南水氣影響，雨區將再擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣減弱，不過明天(24日)清晨仍有輻射冷卻，新竹以南局部可能跌破10度，明天水氣增多，北海岸、東部和恆春半島可能有局部大雨，周日和下周一水氣漸少、氣溫回升，下周二明顯變天，受鋒面、華南水氣和東北季風或冷氣團南下影響，北部和宜蘭雨區擴大且將有一波降溫，明天和下周二、三高山有望追雪。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨仍有輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部低溫約11到15度，花東約16到17度，新竹以南有局部10度或以下低溫。周日、下周一氣溫逐日回升，低溫回到12到16度，包括中部以北、宜花約16到18度。

鄭傑仁指出，周末環境漸轉偏東風，水氣多，周六基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，且有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地也有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，西部山區也有零星短暫雨。下周一水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

下周二過後天氣將出現明顯變化，鄭傑仁說明，屆時鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團南下，下周三影響台灣，各地溫度下降，中部以北、宜蘭約12到15度，南部約16到18度，北部、宜蘭高溫也在20度以下，花東約20到23度。

降雨分布上，鄭傑仁指出，下周二鋒面通過，華南雲系東移，北部、宜蘭有局部短暫雨，中部、花東有零星短暫雨，南部為多雲到晴的天氣。

鄭傑仁表示，下周四、下周五冷空氣減弱，不過仍有輻射冷卻影響，早晚較冷，清晨西半部宜花低溫約12到15度，南部約12到17度。下周四、下周五各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

降雪方面，鄭傑仁分析，明天以及下周二、下周三海拔3000公尺以上高山將有降雪的機會。此外，周日、下周一中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。