　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

亞洲新潮料理Golden與Afterglo餐酒館月底熄燈　另覓新址東山再起

▲麗晶精品Golden & Afterglo月底熄燈。（圖／業者提供）

▲麗晶精品館內的亞洲新潮料理「Golden」及餐酒館「Afterglo」月底熄燈。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造的亞洲新潮料理「Golden」及餐酒館「Afterglo」，2024年10月同步進駐麗晶精品B2，不過隨著品牌在現址孵化階段圓滿達成，業者決定於1月31日熄燈，未來團隊將另覓新址，以進化型態再度回歸。

▲麗晶精品Golden & Afterglo月底熄燈。（圖／業者提供）

▲Golden去年夏天則是轉以西班牙tapas小料理方式呈現，將餐點以恰到好處的份量分享給大家。

主打亞洲新潮料理的「Golden」菜單以單點設計為主，主廚林明健希望這裡是一個可以輕鬆享用亞洲新潮料理的場域，他將過去的生活經歷及廚藝旅程作為創作靈感，包括翻玩海鮮丼、壽喜燒、拉麵、椪醋等大家熟悉的日本美食元素。去年夏天則是轉以西班牙tapas小料理方式呈現，將餐點以恰到好處的份量分享給大家。

▲Afterglo餐酒館「紅玉炸雞組合」。（圖／記者黃士原攝）

至於進入Golden必須先通過的Afterglo餐酒館，於晚餐及宵夜時段營業，呈現魚子醬雞塊、紅玉炸雞、港式蝦多士、XO醬蘿蔔糕、海苔脆飯壽司、香辣蔥油鮑魚撈麵、麻婆肉醬乳酪薯條等罪惡又療癒的夜食。去年4月起還在每月最後一個周一舉辦「Cock Fight」炸雞爭霸，由林明健邀請業界廚師好朋友們輪番登場，各自獻上一道風格獨具的炸雞料理。

不過，Golden與Afterglo日前公告，「隨著品牌在現址孵化階段圓滿達成，我們決定於1月31日為這一章節畫下句點。現在，我們正全心投入於尋找下一個長遠的落腳點，Afterglo 與 Golden 的進化型態將以更完整面貌呈現」。

▲台北天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈。（圖／取自ISM臉書粉專）

另外，「ISM主義甜時」是知名大提琴家陳世霖所開設的甜點店，在天母地區擁有高人氣，店裡除了招牌必吃的達克瓦茲，還有各式蛋糕與點心。不過創辦人日前在店家粉專公告，因為租約到期與其他大環境變遷的影響，將於這個月底與大家告別。

國際知名大提琴家陳世霖除了在各地吃遍美食，本人更熱愛甜點，後來在福岡的甜點店「16區」認識了小松真次郎，邀請他來台一同在台北天母創立ISM主義甜時，供應各式各樣的蛋糕與點心，其中達克瓦茲最受歡迎，也成為店裡招牌必吃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記憶體廠提前開獎　全年獲利首度站上百億
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

亞洲新潮料理Golden與Afterglo餐酒館月底熄燈　另覓新址東山再起

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

TVBS民調／台中市長之爭！江啟臣46%何欣純31%　差距大幅縮小

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

傅崐萁問賴清德何時喝大和解咖啡？　張惇涵：溝通之門一直敞開

影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動相關工作

海基會：大陸台商春節活動2月24日舉行

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規：起火依法究辦、求償

澤倫斯基控台灣電子零件流向俄　外交部：歡迎提出具體情資共同反制

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

亞洲新潮料理Golden與Afterglo餐酒館月底熄燈　另覓新址東山再起

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

TVBS民調／台中市長之爭！江啟臣46%何欣純31%　差距大幅縮小

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

傅崐萁問賴清德何時喝大和解咖啡？　張惇涵：溝通之門一直敞開

影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動相關工作

海基會：大陸台商春節活動2月24日舉行

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規：起火依法究辦、求償

澤倫斯基控台灣電子零件流向俄　外交部：歡迎提出具體情資共同反制

三立採訪車撞進彰銀！目擊者過馬路還原過程：騎士摔在我面前

則本昂大FA轉投巨人　樂天補償選中田中千晴

三立採訪車撞進吉林分行　彰銀：董座已衝現場、高層奔醫院慰問

「這年齡層差距大」有的已婚生子　一票成年人嘆：出門要爸媽同意

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

UBL季軍戰／林浩震3安成功臣　曝最欣賞江坤宇游擊穩定感

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

用路人注意！台61線龍井段清掃路面　1／27雙向封閉6hrs

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

政治熱門新聞

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規

賴瑞隆曬高雄日出照意外掀戰火

點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

要求賴清德赴立法院國情報告1.25兆軍購　藍白挾人數優勢表決通過

高虹安曝影片解釋「新竹棒球場工程」

藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品

澤倫斯基砲轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制

認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和壯世代長輩溝通

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

TVBS民調／台中市長之爭！江啟臣46%何欣純31%　差距大幅縮小

更多熱門

相關新聞

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲

在台南市東區府連路開業約17年的「侯娟妃婦產科診所」，2025年無預警停業，引發地方病患關切，也四處打聽侯醫師去向，外界傳出侯醫師遭家人與丈夫向警方通報列為失蹤人口，並涉及家族訴訟與婚姻紛爭，對此侯醫師的前婆婆21日出面受訪，證實侯醫師已於2025年9月與兒子離婚，雙方已無任何瓜葛，直言離婚也算是還給黃家一份清靜。

內湖20年摩斯歇業帶出「海砂悲歌」　住戶：梁柱已剝落

內湖20年摩斯歇業帶出「海砂悲歌」　住戶：梁柱已剝落

Orchid蘭餐廳熄燈倒數88折優惠

Orchid蘭餐廳熄燈倒數88折優惠

租約到期　在地盛讚「台中前3便當店」公告歇業日

租約到期　在地盛讚「台中前3便當店」公告歇業日

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

關鍵字：

歇業熄燈GoldenAfterglo

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面