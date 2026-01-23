亞洲新潮料理Golden與Afterglo餐酒館月底熄燈　另覓新址東山再起

▲麗晶精品館內的亞洲新潮料理「Golden」及餐酒館「Afterglo」月底熄燈。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造的亞洲新潮料理「Golden」及餐酒館「Afterglo」，2024年10月同步進駐麗晶精品B2，不過隨著品牌在現址孵化階段圓滿達成，業者決定於1月31日熄燈，未來團隊將另覓新址，以進化型態再度回歸。

▲Golden去年夏天則是轉以西班牙tapas小料理方式呈現，將餐點以恰到好處的份量分享給大家。

主打亞洲新潮料理的「Golden」菜單以單點設計為主，主廚林明健希望這裡是一個可以輕鬆享用亞洲新潮料理的場域，他將過去的生活經歷及廚藝旅程作為創作靈感，包括翻玩海鮮丼、壽喜燒、拉麵、椪醋等大家熟悉的日本美食元素。去年夏天則是轉以西班牙tapas小料理方式呈現，將餐點以恰到好處的份量分享給大家。

▲Afterglo餐酒館「紅玉炸雞組合」。（圖／記者黃士原攝）

至於進入Golden必須先通過的Afterglo餐酒館，於晚餐及宵夜時段營業，呈現魚子醬雞塊、紅玉炸雞、港式蝦多士、XO醬蘿蔔糕、海苔脆飯壽司、香辣蔥油鮑魚撈麵、麻婆肉醬乳酪薯條等罪惡又療癒的夜食。去年4月起還在每月最後一個周一舉辦「Cock Fight」炸雞爭霸，由林明健邀請業界廚師好朋友們輪番登場，各自獻上一道風格獨具的炸雞料理。

不過，Golden與Afterglo日前公告，「隨著品牌在現址孵化階段圓滿達成，我們決定於1月31日為這一章節畫下句點。現在，我們正全心投入於尋找下一個長遠的落腳點，Afterglo 與 Golden 的進化型態將以更完整面貌呈現」。

▲台北天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈。（圖／取自ISM臉書粉專）

另外，「ISM主義甜時」是知名大提琴家陳世霖所開設的甜點店，在天母地區擁有高人氣，店裡除了招牌必吃的達克瓦茲，還有各式蛋糕與點心。不過創辦人日前在店家粉專公告，因為租約到期與其他大環境變遷的影響，將於這個月底與大家告別。

國際知名大提琴家陳世霖除了在各地吃遍美食，本人更熱愛甜點，後來在福岡的甜點店「16區」認識了小松真次郎，邀請他來台一同在台北天母創立ISM主義甜時，供應各式各樣的蛋糕與點心，其中達克瓦茲最受歡迎，也成為店裡招牌必吃。