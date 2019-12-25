傅崐萁下鄉傾聽民意　願為花蓮交通請命「讓後山變前山」

▲傅崐萁表示，我什麼都不怕，就怕花蓮鄉親過得不好，願為花蓮交通請命後山變前山。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「我什麼都不怕，就怕花蓮鄉親過得不好！」花蓮立委候選人傅崐萁，24日晚間受邀出席玉里鎮踩街活動，與青年朋友同歡，25日出席銀髮族樂活學習營結業典禮，誠摰表達他深愛花蓮的心聲，認真傾聽在地民意，願意為後山交通困境和長幼福祉來請命。

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍說，過去他在擔任縣府南區服務中心任職，深知前縣長傅崐萁相當重視玉里鎮及南區鄉鎮長遠發展，包括長者醫療、交通基礎建設、教育文化、農業創新、觀光休閒、地方文創產業、環保生態、警政、消防等面向，皆會投入資源協助地方施政。

這兩天傅崐萁參加地方慶典活動，出席玉里鎮青年會舉辦的聖誕踩街活動，與青年朋友歡聚同樂，今天還受邀參加「長青學子快樂GO 」的銀髮族樂活學習營結業典禮，共同感受長青老人終身學習教育的成果展，互動氣氛熱絡，場面備感溫馨。

傅崐萁有感而發表示，因為花蓮是他成長的地方，願意付出近20年青春歲月，為鄉親盡心盡力。同時深刻明白花蓮後山交通幾百年來的困境，導致經濟落後，始終難以有更大突破，唯有熟悉花蓮的在地子弟崐萁回到立法院，來為鄉親爭取更多建設經費，進而造福地方。

▲傅崐萁出席銀髮族樂活學習營結業典禮，傾聽地方聲音。

花蓮公教團體批評，兩年前民進黨團在立法院三讀時，對「前瞻建設計畫條例」草案，其中討論該條例第四條第一項第六款「環島高速路網建設」修正動議案表決時，國民黨、親民黨、無黨籍立委共31位贊成，民進黨團共有63位立委投下反對票。質疑民進黨真替花東人想過嗎？ 宜花東鄉親面對這樣表決的結果，不但深感憤怒與無奈，甚至對於曾經給花蓮人許下承諾的民進黨，怎麼會再相信她呢？這一次只好用選票教訓民進黨，下架民進黨。

2號的庶民總統候選人韓國瑜，今年6月8日來到為他舉辦的花蓮造勢會場，創下15萬人紀錄，韓國瑜大聲勇敢向全國人民喊出東部3大交通政策，包括蘇花改2期盡快完工、國道6號從南投開到花蓮、環島高速公路網。

傅崐萁指出，這不僅是崐萁肩負改善東台灣交通的重要使命，宜花東鄉親更加振奮和燃起希望。同時這也是他和韓國瑜願意承擔的責任，同為花東人民交通請命，讓後山變前山，花東子女不在北漂、西漂，更讓親人有安全回家的路，幸福團圓相聚。

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