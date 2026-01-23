　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

▲▼全聯義大利ALESSI鍋具，最低0.7折換購。（圖／業者提供）

▲全聯合作「義大利ALESSI 鍋具」最低0.7折換購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

過年前想換鍋具還有新選擇！全聯今（23）日至6月18日，推出全新一檔印花活動，合作義大利設計品牌ALESSI，從日常煎炒鍋到多功能料理鍋都有，最低0.7折起換購。3月2日會員單筆換購任2件，還可登錄參加抽獎，有機會獲得萬國通路細鋁框行李箱。

全聯根據數據觀察，印花換購品項中以餐廚用品最受消費者青睞，其中鍋具類商品長期名列兌換排行榜前段。此次合作的ALESSI 創立於1921年，是義大利百年品牌，其中「TAMA系列鍋具」採用環保再生鋁合金鍋身、全方位導磁底座，適用瓦斯爐與電磁爐等多種爐具，再搭配ARTECH ULTRA強化塗層，耐刮耐磨度較一般塗層提升約40～50%，有助於熱能均勻傳導並降低耗能。

▲▼全聯推出ALESSI「TAMA系列鍋具」印花換購。（圖／記者林育綾攝）

▲「雙耳煎鍋32cm」主打年節宴客與多人料理。（圖／記者林育綾攝）

此次ALESSI「TAMA系列鍋具」印花換購共推出7款鍋具與配件，依照不同料理情境設計。主打年節宴客與多人料理的「雙耳煎鍋32cm」，擁有大面積受熱設計與雙耳把手，適合煎排餐、燉菜或直接端上桌分享。市價16,800元，活動期間使用10枚至40枚印花即可加價換購，換購價約1,290元至1,490元。

▲▼全聯推出ALESSI「TAMA系列鍋具」印花換購。（圖／記者林育綾攝）

▲「雙耳湯鍋24cm」換購價0.7折起。（圖／記者林育綾攝）

另一款家庭必備的「雙耳湯鍋24cm」為大容量設計，適合燉湯、煮火鍋或慢燉料理，把手設計方便端取。市價18,800元，印花換購門檻同樣為10枚至40枚，換購價約1,290元至1,490元之間，是年節與日常都實用的鍋款。

▲▼全聯推出ALESSI「TAMA系列鍋具」印花換購。（圖／記者林育綾攝）

▲「平底鍋20cm」適合小家庭或料理新手使用。（圖／記者林育綾攝）

日常煎炒使用頻率高的「平底鍋20cm」，尺寸輕巧、受熱快速，適合小家庭或料理新手使用，市價6,080元，印花換購價約799元至900元。

▲▼全聯推出ALESSI「TAMA系列鍋具」印花換購。（圖／記者林育綾攝）

▲「平底鍋24cm」容量更萬用。（圖／記者林育綾攝）

容量更萬用的「平底鍋24cm」可煎、炒、煮多用途運用，市價6,800元，換購價約899元至1,000元。

▲▼全聯推出ALESSI「TAMA系列鍋具」印花換購。（圖／記者林育綾攝）

▲「炒鍋28cm」高鍋邊設計讓翻炒食材不易外濺。（圖／記者林育綾攝）

翻炒需求較高的家庭則可選擇「炒鍋28cm」，高鍋邊設計讓翻炒食材不易外濺，適合炒菜、炒麵或多人份料理。市價10,800元，使用10枚至40枚印花可加價換購，換購價約999元至1,100元。

▲▼全聯推出ALESSI「TAMA系列鍋具」印花換購。（圖／記者林育綾攝）

▲「牛奶鍋14cm」適合加熱牛奶、醬汁或少量料理。（圖／記者林育綾攝）

輕巧鍋款方面，「牛奶鍋14cm」適合加熱牛奶、醬汁或少量料理，鍋身輕巧並具倒口設計，市價6,800元，印花換購價約699元至800元。實用配件「食物夾」則為日常分菜、擺盤常用工具，市價1,980元，印花換購價約249元至350元。

即日起至6月18日，消費者單筆消費每滿200元，可獲得印花1枚，集滿10枚至40枚印花或搭配福利點，即可加價換購ALESSI鍋具，換購價約為市價0.7折起至1.4折不等，其中「雙耳湯鍋24cm」最低約0.7折起，「雙耳煎鍋32cm」也約0.8折起，是歷年換購中折扣幅度相當大的鍋款。

★Mia C'bon 不沾鍋換購

迎接馬年，Mia C'bon 即日起至3月15日推出集點換購活動，引進全亞洲獨家、來自美國的高端不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，主打以集點方式加價入手。

▲▼Mia C’bon引進全亞洲獨家、來自美國的高端不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，即日起至3月15日推出集點換購活動。（圖／業者提供）

▲▼Mia C’bon引進美國不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，即日起至3月15日推出集點換購活動。（圖／業者提供）

▲▼Mia C’bon引進全亞洲獨家、來自美國的高端不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，即日起至3月15日推出集點換購活動。（圖／業者提供）

CIRCULON 隸屬美亞鍋具集團，為美國市場銷售熱門鍋具品牌，特色在於獨特的高低坑紋不沾工藝設計，有助於減少油脂使用，同時提升鍋具耐用度，並支援多種爐具包含IH 爐，適合重視料理品質與日常實用性的家庭選擇。

即日起至3月15日，在Mia C’bon 單筆消費滿500元，即可獲得集點章1點，單筆滿1,000元可獲得2點，依此類推，集滿最低3點即可加價換購指定鍋具，換購價格較市售價下殺45折起。集點完成後，可兌換至3月22日，提供消費者在年節採買期間，同步升級居家廚房用品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

全聯限時4天「吳郭魚49元」　愛買高麗菜只要19元

超商新推「芭樂沾泰式酸辣醬」　東南亞人氣零食「第2件5折」

超商聯名《超人力霸王》推20款周邊　全家、萊爾富限時開賣

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

金價漲買氣旺！電商強打「黃金最低價」　吉伊卡哇、哈利波特聯名攻年輕世代荷包

【廣編】春節健康滋補成送禮關鍵！老協珍觀察「需求成長3成」推多元禮盒優惠

高麗菜、白蘿蔔限時19元！量販生鮮蔬果優惠　日本草莓799元

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

全聯限時4天「吳郭魚49元」　愛買高麗菜只要19元

超商新推「芭樂沾泰式酸辣醬」　東南亞人氣零食「第2件5折」

超商聯名《超人力霸王》推20款周邊　全家、萊爾富限時開賣

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

金價漲買氣旺！電商強打「黃金最低價」　吉伊卡哇、哈利波特聯名攻年輕世代荷包

【廣編】春節健康滋補成送禮關鍵！老協珍觀察「需求成長3成」推多元禮盒優惠

高麗菜、白蘿蔔限時19元！量販生鮮蔬果優惠　日本草莓799元

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

則本昂大FA轉投巨人　樂天補償選中田中千晴

三立採訪車撞進吉林分行　彰銀：董座已衝現場、高層奔醫院慰問

「這年齡層差距大」有的已婚生子　一票成年人嘆：出門要爸媽同意

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

UBL季軍戰／林浩震3安成功臣　曝最欣賞江坤宇游擊穩定感

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

用路人注意！台61線龍井段清掃路面　1／27雙向封閉6hrs

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

消費熱門新聞

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

全聯限時4天「吳郭魚49元」

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

超品日登場！9大過年必收「高顏值廚具」趁現在入手

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

金價漲買氣旺　電商強打「黃金最低價」

更多熱門

相關新聞

全聯限時4天「吳郭魚49元」

全聯限時4天「吳郭魚49元」

台灣鯛魚近來受到外銷環境影響，讓漁民面臨銷售挑戰，全聯力挺在地養殖漁業，今（23）日起至1月26日，限時4天在全聯、大全聯同步推出吳郭魚優惠，每尾原價75元，下殺66折，優惠價49元，讓民眾用50元不到的親民價品嚐。

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

國民零食「乖乖」推出氣泡雞尾酒

國民零食「乖乖」推出氣泡雞尾酒

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

關鍵字：

全聯ALESSI鍋具

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面