義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

▲全聯合作「義大利ALESSI 鍋具」最低0.7折換購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

過年前想換鍋具還有新選擇！全聯今（23）日至6月18日，推出全新一檔印花活動，合作義大利設計品牌ALESSI，從日常煎炒鍋到多功能料理鍋都有，最低0.7折起換購。3月2日會員單筆換購任2件，還可登錄參加抽獎，有機會獲得萬國通路細鋁框行李箱。

全聯根據數據觀察，印花換購品項中以餐廚用品最受消費者青睞，其中鍋具類商品長期名列兌換排行榜前段。此次合作的ALESSI 創立於1921年，是義大利百年品牌，其中「TAMA系列鍋具」採用環保再生鋁合金鍋身、全方位導磁底座，適用瓦斯爐與電磁爐等多種爐具，再搭配ARTECH ULTRA強化塗層，耐刮耐磨度較一般塗層提升約40～50%，有助於熱能均勻傳導並降低耗能。

▲「雙耳煎鍋32cm」主打年節宴客與多人料理。（圖／記者林育綾攝）

此次ALESSI「TAMA系列鍋具」印花換購共推出7款鍋具與配件，依照不同料理情境設計。主打年節宴客與多人料理的「雙耳煎鍋32cm」，擁有大面積受熱設計與雙耳把手，適合煎排餐、燉菜或直接端上桌分享。市價16,800元，活動期間使用10枚至40枚印花即可加價換購，換購價約1,290元至1,490元。





▲「雙耳湯鍋24cm」換購價0.7折起。（圖／記者林育綾攝）



另一款家庭必備的「雙耳湯鍋24cm」為大容量設計，適合燉湯、煮火鍋或慢燉料理，把手設計方便端取。市價18,800元，印花換購門檻同樣為10枚至40枚，換購價約1,290元至1,490元之間，是年節與日常都實用的鍋款。

▲「平底鍋20cm」適合小家庭或料理新手使用。（圖／記者林育綾攝）

日常煎炒使用頻率高的「平底鍋20cm」，尺寸輕巧、受熱快速，適合小家庭或料理新手使用，市價6,080元，印花換購價約799元至900元。

▲「平底鍋24cm」容量更萬用。（圖／記者林育綾攝）

容量更萬用的「平底鍋24cm」可煎、炒、煮多用途運用，市價6,800元，換購價約899元至1,000元。

▲「炒鍋28cm」高鍋邊設計讓翻炒食材不易外濺。（圖／記者林育綾攝）



翻炒需求較高的家庭則可選擇「炒鍋28cm」，高鍋邊設計讓翻炒食材不易外濺，適合炒菜、炒麵或多人份料理。市價10,800元，使用10枚至40枚印花可加價換購，換購價約999元至1,100元。

▲「牛奶鍋14cm」適合加熱牛奶、醬汁或少量料理。（圖／記者林育綾攝）



輕巧鍋款方面，「牛奶鍋14cm」適合加熱牛奶、醬汁或少量料理，鍋身輕巧並具倒口設計，市價6,800元，印花換購價約699元至800元。實用配件「食物夾」則為日常分菜、擺盤常用工具，市價1,980元，印花換購價約249元至350元。

即日起至6月18日，消費者單筆消費每滿200元，可獲得印花1枚，集滿10枚至40枚印花或搭配福利點，即可加價換購ALESSI鍋具，換購價約為市價0.7折起至1.4折不等，其中「雙耳湯鍋24cm」最低約0.7折起，「雙耳煎鍋32cm」也約0.8折起，是歷年換購中折扣幅度相當大的鍋款。

★Mia C'bon 不沾鍋換購

迎接馬年，Mia C'bon 即日起至3月15日推出集點換購活動，引進全亞洲獨家、來自美國的高端不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，主打以集點方式加價入手。

▲▼Mia C’bon引進美國不沾鍋品牌 CIRCULON「圈圈鍋」系列，即日起至3月15日推出集點換購活動。（圖／業者提供）

CIRCULON 隸屬美亞鍋具集團，為美國市場銷售熱門鍋具品牌，特色在於獨特的高低坑紋不沾工藝設計，有助於減少油脂使用，同時提升鍋具耐用度，並支援多種爐具包含IH 爐，適合重視料理品質與日常實用性的家庭選擇。

即日起至3月15日，在Mia C’bon 單筆消費滿500元，即可獲得集點章1點，單筆滿1,000元可獲得2點，依此類推，集滿最低3點即可加價換購指定鍋具，換購價格較市售價下殺45折起。集點完成後，可兌換至3月22日，提供消費者在年節採買期間，同步升級居家廚房用品。