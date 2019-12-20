政見會／遭酸「暖男變憤青」　張善政回嗆賴清德：沒錯！看到楊蕙如案能不生氣嗎？

記者楊蕓／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場。國民黨副總統候選人張善政在最後一輪發言時，對於賴清德酸他「暖男變憤青」，張善政也霸氣回擊，「對！沒錯！各位朋友，如果看到楊蕙如事件還能平心氣合，那我真是佩服！楊蕙如案我當然生氣，去年公投過那麼多案子，蔡政府視而不見，還把公投沒收，這些你提起來還會不生氣嗎？」

▼2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／中選會提供）

張善政表示，賴院長提到對岸對我們有敵意，民進黨是奮力抵抗統一的政黨，好像相較之下，國民黨就會接受對岸統一。張善政說，我們很清楚，我們拒絕接受一國兩制，接著指出，「一國兩制over my dead body」、「願意為台灣粉身碎骨」、「有必要會拿槍捍衛中華民國」，這三句話是誰講的？不就是韓國瑜嗎。

張善政表示，藍綠都努力捍衛台灣，但差別在於，他們不要跟隔壁老大哥惡言相向。而對於賴清德在前一輪發言時酸他從「暖男變憤青」，張善政也霸氣回應，「對！沒錯！各位朋友，如果看到楊蕙如事件還能平心氣合，那我真是佩服！楊蕙如案我當然生氣，去年公投過那麼多案子，蔡政府視而不見，還把公投沒收，這些你提起來會不生氣嗎？」

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