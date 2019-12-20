政見會／暖男變憤青！賴清德：因為張善政歧視性發言超過社會界線

▲2020副總統候選人電視政見會，賴清德。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德在第二輪政見發表時酸張善政是「暖男變憤青」。賴清德解釋，自己並不是因為張善政批評政府而如此認為，而是因為針對蘇揆健康和性別歧視的發言已經超過社會界線，才會這樣評論。

賴清德在第二輪政見發表時提到，自己雖然和張善政是不同的政黨，不過在自己心中，對方其實是一個暖男。賴清德話鋒一轉接著酸，但不知道為什麼才剛和韓國瑜搭檔，就變得不一樣了，暖男變憤青，任何事情在他眼裡都變成釘子。他回應張善政質疑，台灣的國際空間之所以舉步維艱，完全是因為中國大陸的打壓，不過國民黨不批評中國大陸，反而是批評起台灣自己的政府。

面對賴清德的砲轟，張善政回擊反問「如果看到網軍楊蕙如事件，難道不會生氣嗎？」賴清德第三輪政見發表時再度回應，在野黨當然可以對執政黨提出批評，之所以稱張善政「暖男變憤青」，是因為對方對未婚、個人健康等議題的發言，在社會上來看，顯然已經超過界線，到達憤青的程度。

賴清德表示，韓國瑜的確講過願意為中華民國粉身碎骨等言論，但卻沒有回答為什麼要進入中聯辦，中國大陸已經講得很清楚，九二共識中沒有一中「各表」的空間，國民黨也應該要正視問題。

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