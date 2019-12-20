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政見會／余湘「朗讀」10大政見：推動自主安樂死、解禁18歲不能辦手機

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▲▼2020副總統候選人電視政見會，余湘。（圖／中選會提供）

▲2020副總統候選人電視政見會，余湘。（圖／中選會提供）

記者陳家祥／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場。在最後一輪發言中，親民黨副總統候選人余湘發言時表示，「請端出政見」，這是選舉活動的通關密碼，接著表示，要朗讀親民黨2020總統大選的10政見，「我知道你們不愛聽，但我還是會講，因為我們很痴、很傻，只想認真談政見，清楚的完整的慢慢的、一個字一個字，講出親民黨的10大政見」。

1.對岸必需正視中華民國成立的事實，中國大陸還沒完全實現自由民主法治前，台灣絕對主張維持現狀，維持現狀是最好答案。

2.終結藍綠惡鬥，政黨票門檻從5%降到3%，補助款門檻從3%降低到1.5％。避免完全執政完全不負責任的政黨，除了藍綠，讓政壇能給優秀小黨並存，進入實質多黨運作。

3.民法成年下修。18歲要服兵役，可以考駕照、行使公投權、要負完全刑事責任，但18歲不能辦手機、不能辦學貸、不能開立銀行帳戶，應該盡快修民法讓成年標準回歸一致。

4.推動國民義務教育向下延伸三年，國民義務教育提早到小班開始，孩子是我們的未來，這不是福利政策，是嚴肅的教育政策。

5.保障勞工一例一休，勞基法異業異法，找回和諧的勞資關係，不能用簡單政策管理負責工時問題，堅持中要有彈性，彈性中要有原則。

6.重新檢討軍公教年改，照顧貧困農民，勞工，老農，他們曾經在台灣發展歷史中貢獻一己之力，沒有過去他們付出，就沒有現在文明生活。全面徹底的清查名冊，不要疏漏任何一個需要幫助的人，不是一項社會福利，是基本人權和尊嚴的維護。

7.設立新住民委員會，協助薪住民融入台灣社會，照顧其新住民子女教育及就業，群組融合壓力是在同化跟被同化之間…尊重跟欣賞彼此不同。民主珍貴地方在尊重少數，我們主張要成立一個隸屬行政院的新住民委員會，保障各方權益。

8.設立青年及銀髮社會住宅，政府必須把居住正義理解轉為國家政策，而非產業機制。將青年與銀髮族列入思考，我們不妨思考青年與銀髮一同居住的可能，讓銀髮跟居住需求可以被紓解。

9.厚植台灣經濟，支持台商建立產業聚落、扶植新創產業研發，並全力爭取加入CPTPP、RCEAP。

10.推動自主安樂死立法，活下去是人的本能，活得健康自信有尊嚴更是重要。要用最嚴厲深沉的態度看待，不是試圖現在草率立法，立法前應該有更多共識。我對安樂死的主張有切身感受，我曾因血管瘤瀕臨死亡但奇蹟復原，死不可怕，我怕的是失去生命尊嚴。

余湘說，幾天後就要投票，在每一次投票的當下，我們都默默祈禱選舉後的政局有改變，但自稱亞洲最被羨慕的民主社會，選舉文化真的是民主典範嗎？不能離開極端的統獨思維，歷史會重演，結果將不斷落空，只會有一次又一次的失望。

「要對抗兩大政黨的操弄，唯一的武器就是手中選票。」余湘說，要用選票傳遞訊息給傲慢的兩大政黨，清楚表達我們的憤怒跟多黨政治的渴望。我們不是敵人而是同胞。生活在土地上，呼吸相同的空氣，激情讓我們關係緊繃，但不容許任何事情撕裂我們，也不容許破壞對土地的熱愛。

最後，余湘也喊話，希望大家在投票前先仔細聆聽你內心的聲音，怎樣的政見符合需求，什麼樣的政見最符合你的需求，「我不會慫恿你們投票給親民黨，不會阻止你投票給藍綠兩個陣營，希望大家回歸選舉初心，在投票那剎那，握住手中選票，緊緊握住這三張經過民主自由洗禮的神聖選票」。

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