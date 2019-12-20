政見會／張善政嗆賴「政策空泛」：還是在操弄芒果乾

記者楊蕓／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場，國民黨副總統候選人張善政會後受訪時，批評賴清德在政見會中還是在操弄「芒果乾」，政策論述也相對空泛，接著反問賴清德「講穿了，可以比現在做得好的政策，為什麼這三年不做？」

▼2020副總統候選人電視政見會，張善政會後聯訪。（圖／記者李毓康攝）

被問到對於自己今天的表現打幾分？張善政表示，我自己打自己分數不太合適吧！我覺得我把政策講清楚，也把蔡這幾年大缺失、我們這幾個政策上面的大強項，至於分數幾分就留給民眾。至於對手賴清德，張善政則批評，「我覺得賴清德還是在操弄芒果乾，政策也相對空泛」，接著反問賴清德「講穿了，可以比現在做得好的政策，為什麼這三年不做？」

民進黨副總統候選人賴清德在第二輪政見發表時酸張善政是「暖男變憤青」，張善政也回嗆，「沒錯！如果看到楊蕙如事件還能平心氣合，那我真是佩服！」直批是因民進黨執政「官逼民反」，如民進黨能就事論事，「我跟賴清德保證，我會很快回歸成一個暖男。」

對此，張善政會後受訪時再次酸回，「如果可以當暖男，誰想當憤青？這不是民進黨三年執政逼出來的嗎？就這麼簡單。」

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