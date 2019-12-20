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政見會／「以吃飯皇帝大為核心！」　賴清德提3大施政方向

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記者呂欣玫／台北報導

2020首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德在第三輪發言時表示，過去三年，在蔡英文的領導之下，政策一件一件推動，他也率領內閣提出安居樂業、生生不息，以及均衡台灣的三大施政方向，並強調自己以吃飯皇帝大為施政核心，希望用過去立法與行政經驗，輔助蔡英文推動國政，要支持有經驗的人選，要支持有理念堅定帶領台灣的蔡英文。

賴清德提到，安居的首要之務是治安，反毒是第一要務，統合六大單位，檢警調線海巡，阻絕毒品於境外，也往上溯源照顧到社區，讓民眾有感；推動社會安全網，有別於以往事件發生後才做善後，以整合為策略，家庭為單位，預防為優先，同時設單一窗口來解決婦幼受暴力侵害的問題；推動都更三法，解決台灣超過30年屋齡有數百萬之多，解決居住問題。

賴清德說，樂業方面就是經濟發展，剛剛有報告，用加薪、減稅、鬆綁法令，解決土地、水電、人力、人才種種問題，歡迎台商回台投資方案，讓台灣增進投資，帶動台灣繁榮。

賴清德表示，生生不息方面，張善政講的沒錯，台灣少子化問題越來越嚴重，蔡英文也說是國安危機，任內已經推動擴大公共化建置，引進總公共化的機制，同時擴大0-6歲的補助，不是如張善政所說的「之前不做，現在才要做」，0到6歲的擴大補助已經是每人每月2500元。蔡英文也提到，如果競選連任，未來會增加每人每月到5000元，降低年輕夫婦負擔，讓他們敢生、願意生，讓國家跟他們一起養。

賴清德說，老人也是個問題，去年65歲以上已經達到台灣人口的14%，人口的老化一定要解決，因此蔡英文上任後就推動長照2.0，長照2.0的成效目前在社區裡面已經看的到、用的到也找的到，如果蔡英文連任成功，未來會加強居家式的長照服務，在每個行政區建置平價住宅機構的長照服務，切合未來國家的需要；至於張善政所說的保險制，也要看人民願不願意接受長照稅，人民如果願意接受才有實施的空間。

賴清德指出，均衡台灣方面，過去在蔡英文領導之下，也縮減城鄉差距，到每一個縣市去解決各種問題，我們也推動地方創生計畫，解決偏鄉地區人口越來越少的問題，而大南方大發展計畫，以群聚的產業園區為核心，用交通連結國際，用行銷撐農業，用觀光帶動區域發展，這個計畫的推動，有助於解決南北差距，促成區域平衡發展，解決北漂種種問題。

最後，賴清德強調，1996年飛彈危機時，有感於台灣安危，毅然決然從政，共同守護台灣一路走來追求台灣人民幸福的目標一直都沒有改變，包括凍結憲法本文，增修憲法條文，讓台灣進入新的共和，也追隨蔡同榮主席推動公投，落實主權在民，並推動本土化教育，提案勞工退休金制度，照顧弱勢的民眾，修改地方選舉辦法，讓縣市得以合併。

賴清德說，擔任市長的時候也秉持清廉勤政愛鄉土的精神，以吃飯皇帝大為施政核心，台南市正逐漸進步當中，希望用過去立法與行政經驗，輔助蔡英文推動國政，要支持有經驗的人選，要支持有理念堅定帶領台灣的蔡英文。

▲▼2020副總統候選人電視政見會，賴清德。（圖／中選會提供）

▲2020副總統候選人電視政見會，賴清德。（圖／中選會提供）

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