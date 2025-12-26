　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賽車手陳肯特詐3億！豪奢生活破滅　女友「房車包」恐遭沒收喊冤

▲▼ 。（圖／翻攝法拉利官網）

▲賽車手陳肯特涉詐賣限量法拉利。（圖／翻攝法拉利官網）

記者許權毅／台中報導

國際級賽車手陳宗傑（別名：陳肯特）誆賣2台限量級法拉利跑車，害買家匯款高達935萬美金（約3億台幣），陳先前已坦承犯行，今日進行審理程序，交往16年的女友王女也因檢方認定，陳有贈與金錢、車輛跟房子，奢侈品恐遭沒收，王女喊冤，否認名下財產全是陳肯特贈與，大多是靠父親給的錢、自己貸款購買。

▲▼陳肯特,陳宗傑。（圖／記者許權毅攝）

▲陳宗傑（別名陳肯特）涉詐賣限量法拉利，總額達3億台幣，遭跨海提告，遭檢警逮捕起訴全認罪。（圖／記者許權毅攝）

檢方調查，陳男（48歲）是國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月間得知美國法拉利經銷商向法拉利跑車仲介商尋求購買2輛Ferrari FXX-K Evo消息，夥同另名陳姓共犯對仲介商負責人誆稱，他擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售。

陳為證明他有車輛所有權，以旗下公司為掩護，偽造國內知名法律事務所、日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車真的是他所有。但實際上，這2輛法拉利，另1輛的車主為1名日本籍男子，而陳自己的法拉利在國外有訴訟，被國外法院判決敗訴，也禁止處分車輛所有權。

陳偽造文書成功誘騙仲介商2度匯款共935萬元美金（近3億台幣）至新加坡、香港，陳確認款項到帳後，層層轉回國內並提領現金，但後續並未交車給仲介商，被檢方依詐欺取財、偽造文書、洗錢以及公司法起訴。

▲▼陳肯特,陳宗傑。（圖／記者許權毅攝）

▲陳肯特坦承檢方起訴全部罪名。（圖／記者許權毅攝）

陳肯特今年10月於準備程序庭時，就已經坦承全部犯行，僅就案情內之賭博網事業，否認有獲利，但仍扛下4169萬的犯罪所得。

今日審理，陳肯特交往16年的女友王女以訴訟參與人身分出庭，主因係檢方認定，陳肯特有無償贈與王女金錢約1387萬，另有房子、豪車、名牌包，如七期市政路豪宅、保時捷、特斯拉、百達翡麗名表、香奈兒包等大量奢侈品，應宣告沒收。

▲▼陳肯特 。（圖／調查局提供）

▲▼陳肯特與女友王女生活過得豪奢，大量奢侈品遭扣押。（圖／調查局提供）

▲▼陳肯特 。（圖／調查局提供）

王女否認都是受到陳肯特贈與，也不是全數都是拿取陳肯特給的，有父親生前給予的錢。當中包含保時捷跑車是陳肯特幫忙支付100萬，其餘自行貸款、BMW是自己購買、特斯拉是陳肯特送的。

至於多棟房屋，七期市政路房子早在2017年就購買，跟2023年與陳肯特之往來金流無關；另棟房屋是陳肯特以還債名義過戶，因兩人間債務沒有這麼多，還還了幾百萬現金給陳肯特，否認資產全都跟陳有關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼」

賽車手陳肯特詐3億！豪奢生活破滅　女友「房車包」恐遭沒收喊冤

怕勾電纜派人站車斗還是出事　屏東超高鴿舍上路害電桿歪了

恍神片！男開車上班撞路邊發財車...賣菜婦受傷　4輪朝天畫面曝

宗教教化進入雲林監獄！收容人雙手合什...宣誓皈依佛、法、僧

新北6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣老病里民房產被羈押求重判

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」！嘉義警上門逮人　10萬交保限制住居

兒見母進摩鐵「以為她被詐騙」報警救媽　意外踢爆她外遇亂搞

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼」

賽車手陳肯特詐3億！豪奢生活破滅　女友「房車包」恐遭沒收喊冤

怕勾電纜派人站車斗還是出事　屏東超高鴿舍上路害電桿歪了

恍神片！男開車上班撞路邊發財車...賣菜婦受傷　4輪朝天畫面曝

宗教教化進入雲林監獄！收容人雙手合什...宣誓皈依佛、法、僧

新北6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣老病里民房產被羈押求重判

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」！嘉義警上門逮人　10萬交保限制住居

兒見母進摩鐵「以為她被詐騙」報警救媽　意外踢爆她外遇亂搞

從司法崩壞到民主獨裁

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

女工程師染阿米巴原蟲猝死　家屬求償不成

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

遭嗆：這輩子就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

2對夫妻排隊吃耶誕大餐爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

更多熱門

相關新聞

吊車「倒退嚕」300m　司機撞倒整排路樹

吊車「倒退嚕」300m　司機撞倒整排路樹

梁姓男子今（26）天上午10點多，開著大型吊車於沙鹿區台灣大道六段、正英路口等紅燈時，車子突然往後滑行，梁男自知出事，鎮靜地長按喇叭示警，後方來車紛紛躲開，畫面彷彿「摩西分海」，吊車一路後退鏟倒整排路樹，直到撞上一間摩鐵的團牆才停止，滑行大約300公尺，還好無人受傷。

解除殺人犯電子監控　台中地院重新裁定

解除殺人犯電子監控　台中地院重新裁定

無良集團削2千萬黑心錢　104人起訴

無良集團削2千萬黑心錢　104人起訴

章魚燒名店拍腳踢丸子影片　這下慘了

章魚燒名店拍腳踢丸子影片　這下慘了

台中碩士女燒死叼菸惡男友　判刑14年定讞

台中碩士女燒死叼菸惡男友　判刑14年定讞

關鍵字：

台中陳肯特奢侈品包包房子女友車子保時捷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面