賽車手陳肯特詐3億！豪奢生活破滅　女友「房車包」恐遭沒收喊冤

▲賽車手陳肯特涉詐賣限量法拉利。（圖／翻攝法拉利官網）



記者許權毅／台中報導

國際級賽車手陳宗傑（別名：陳肯特）誆賣2台限量級法拉利跑車，害買家匯款高達935萬美金（約3億台幣），陳先前已坦承犯行，今日進行審理程序，交往16年的女友王女也因檢方認定，陳有贈與金錢、車輛跟房子，奢侈品恐遭沒收，王女喊冤，否認名下財產全是陳肯特贈與，大多是靠父親給的錢、自己貸款購買。

▲陳宗傑（別名陳肯特）涉詐賣限量法拉利，總額達3億台幣，遭跨海提告，遭檢警逮捕起訴全認罪。（圖／記者許權毅攝）



檢方調查，陳男（48歲）是國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月間得知美國法拉利經銷商向法拉利跑車仲介商尋求購買2輛Ferrari FXX-K Evo消息，夥同另名陳姓共犯對仲介商負責人誆稱，他擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售。

陳為證明他有車輛所有權，以旗下公司為掩護，偽造國內知名法律事務所、日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車真的是他所有。但實際上，這2輛法拉利，另1輛的車主為1名日本籍男子，而陳自己的法拉利在國外有訴訟，被國外法院判決敗訴，也禁止處分車輛所有權。

陳偽造文書成功誘騙仲介商2度匯款共935萬元美金（近3億台幣）至新加坡、香港，陳確認款項到帳後，層層轉回國內並提領現金，但後續並未交車給仲介商，被檢方依詐欺取財、偽造文書、洗錢以及公司法起訴。

▲陳肯特坦承檢方起訴全部罪名。（圖／記者許權毅攝）



陳肯特今年10月於準備程序庭時，就已經坦承全部犯行，僅就案情內之賭博網事業，否認有獲利，但仍扛下4169萬的犯罪所得。

今日審理，陳肯特交往16年的女友王女以訴訟參與人身分出庭，主因係檢方認定，陳肯特有無償贈與王女金錢約1387萬，另有房子、豪車、名牌包，如七期市政路豪宅、保時捷、特斯拉、百達翡麗名表、香奈兒包等大量奢侈品，應宣告沒收。

▲▼陳肯特與女友王女生活過得豪奢，大量奢侈品遭扣押。（圖／調查局提供）



王女否認都是受到陳肯特贈與，也不是全數都是拿取陳肯特給的，有父親生前給予的錢。當中包含保時捷跑車是陳肯特幫忙支付100萬，其餘自行貸款、BMW是自己購買、特斯拉是陳肯特送的。

至於多棟房屋，七期市政路房子早在2017年就購買，跟2023年與陳肯特之往來金流無關；另棟房屋是陳肯特以還債名義過戶，因兩人間債務沒有這麼多，還還了幾百萬現金給陳肯特，否認資產全都跟陳有關。