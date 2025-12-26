　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

▲▲溪湖鎮即將建醮，消防提前部署前往宮廟宣導減少使用鞭炮。（圖／消防局提供）

▲溪湖鎮即將建醮，消防提前部署前往宮廟宣導減少使用鞭炮。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮即將迎來24年全鎮建醮宗教盛事，活動預定自本月29日至明年元月4日盛大舉行。為維護活動期間公共安全與社區安寧，彰化縣消防局第三大隊已提前展開爆竹煙火安全宣導勤務，並獲廟方正面回應，確認活動期間將無規劃施放專業爆竹煙火，共同推動環保減砲。

此次宣導由溪湖分隊分隊長陳錦龍率隊員許宏溢，前往承辦本次建醮的福安宮、永安宮及奉天宮等宮廟進行拜訪。除向各宮廟主委、副主委及廟方人員詳細說明《彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例》及相關法規外，亦深入溝通一但違法施放恐將開罰，強化廟方的安全與法治意識。

▲溪湖鎮即將建醮，消防提前部署前往宮廟宣導使用鞭炮等辦法。（圖／消防局提供）

▲溪湖鎮即將建醮，消防提前部署前往宮廟宣導減少使用鞭炮。（圖／消防局提供）

消防人員強調，大量施放爆竹煙火，不僅易釀成消防安全隱患，其產生的空氣污染與巨大噪音，更嚴重影響民眾生活品質與健康。經充分溝通，各宮廟負責人均明確表示，本次建醮期間並無施放專業爆竹煙火之規劃，願配合政府政策，降低傳統鞭炮的使用。

溪湖鎮轄區消防局第三大隊表示，為徹底落實安全與環保理念，除直接與廟方溝通外，近期已動員於遶境路線沿途宮廟，並透過社群網路等方式加強宣導，可使用電子音效播放代替一般爆竹煙火的施放，焚燒紙錢可用「以功代金」方式，多管齊下向民眾提醒，不僅安全又兼具環保，齊心守護社區的公共安全與生活安寧。

▲溪湖鎮即將建醮，消防提前部署前往宮廟宣導使用鞭炮等辦法。（圖／消防局提供）

▲溪湖鎮即將建醮，消防提前部署前往宮廟宣導減少使用鞭炮。（圖／消防局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

大馬入獄前首相「4項濫權罪名成立」　一馬弊案又掀震盪

從司法崩壞到民主獨裁

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

【玩弄生命】高雄4屁孩生態公園虐魚　惡劣踩踏環保局開罰

地方熱門新聞

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

陳亭妃拋「交通七彩行」打通台南任督二脈

更多熱門

相關新聞

24年大建醮賴清德彰化溪湖參香　維安全面升級

24年大建醮賴清德彰化溪湖參香　維安全面升級

彰化縣溪湖鎮即將於12月29日至明年1月4日，舉辦24年一次的「全鎮大建醮」，總統賴清德預計於28日下午蒞臨永安宮與福安宮參香，為活動祈福。為防北捷發生隨機殺人事件重演，據悉彰化縣警局已全面升級維安部署，不僅增派警力、擴大警戒，更整合多單位應變力量，務求維安工作滴水不漏，讓這場醮典能在平安中圓滿進行。

神明聽見了！彰化「送肉粽」縮減成1村

神明聽見了！彰化「送肉粽」縮減成1村

氣溫驟降！彰化45人送醫　3人無呼吸心跳

氣溫驟降！彰化45人送醫　3人無呼吸心跳

震驚！鹿港里長毆妻致死3度延押　過年確定回不了家

震驚！鹿港里長毆妻致死3度延押　過年確定回不了家

彰化通天宮廟埕被噴漆不雅字

彰化通天宮廟埕被噴漆不雅字

關鍵字：

彰化鞭炮以功代金建醮溪湖鎮消防局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面