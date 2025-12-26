溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

▲溪湖鎮即將建醮，消防提前部署前往宮廟宣導減少使用鞭炮。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮即將迎來24年全鎮建醮宗教盛事，活動預定自本月29日至明年元月4日盛大舉行。為維護活動期間公共安全與社區安寧，彰化縣消防局第三大隊已提前展開爆竹煙火安全宣導勤務，並獲廟方正面回應，確認活動期間將無規劃施放專業爆竹煙火，共同推動環保減砲。

此次宣導由溪湖分隊分隊長陳錦龍率隊員許宏溢，前往承辦本次建醮的福安宮、永安宮及奉天宮等宮廟進行拜訪。除向各宮廟主委、副主委及廟方人員詳細說明《彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例》及相關法規外，亦深入溝通一但違法施放恐將開罰，強化廟方的安全與法治意識。

消防人員強調，大量施放爆竹煙火，不僅易釀成消防安全隱患，其產生的空氣污染與巨大噪音，更嚴重影響民眾生活品質與健康。經充分溝通，各宮廟負責人均明確表示，本次建醮期間並無施放專業爆竹煙火之規劃，願配合政府政策，降低傳統鞭炮的使用。

溪湖鎮轄區消防局第三大隊表示，為徹底落實安全與環保理念，除直接與廟方溝通外，近期已動員於遶境路線沿途宮廟，並透過社群網路等方式加強宣導，可使用電子音效播放代替一般爆竹煙火的施放，焚燒紙錢可用「以功代金」方式，多管齊下向民眾提醒，不僅安全又兼具環保，齊心守護社區的公共安全與生活安寧。

