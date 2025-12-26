　
大陸 大陸焦點 特派現場

俄外交部總結2025年中俄關係　「可靠」與「信任」粉碎外部挑釁

▲▼俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

隨著2025年進入尾聲，俄羅斯外交部高度評價過去一年的中俄協作成果。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨25日舉行例行記者會上明確表示，任何企圖破壞俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的外部干預注定失敗。另外，回顧2025年兩國合作表現時，扎哈羅娃選用「可靠」與「信任」這兩個詞彙作為年度總結的關鍵詞。

多家陸媒引用《俄羅斯News.ru》新聞網報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨25日在記者會上回答涉華提問時表示，「破壞俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的企圖注定失敗。」

根據俄外交部網站25日發佈的記者會實錄，有記者就俄中關係進行提問，扎哈羅娃在回答時表示，「對於外部勢力企圖使俄中戰略協作夥伴關係複雜化或破壞這種關係，我們不止一次作出過表態，這種企圖注定失敗」。

她還表示，俄方注意到這種挑釁增多。旨在使雙邊戰略協作複雜化，但兩國關係穩如磐石，外界的破壞企圖將不會產生任何影響。

當被問及如何總結2025年俄中合作情況時，扎哈羅娃表示，「可靠」和「信任」這兩個詞最能生動概括2025年兩國之間的關係，相信這仍將是2026年兩國關係的關鍵詞。

她還說，俄中關係具有穩固和快速發展的特點，這種關係不僅符合兩國根本利益，還有助於增進兩國人民福祉，同時也是地區與全球穩定的決定性因素之一。

對於俄中關係，俄羅斯總統普丁也於12月19日在年度記者會上表示，兩國之間的關係是全球穩定重要因素，俄羅斯將繼續發展與中國之間的關係。面對即將到來的2026年，俄方對兩國關係的持續增長與合作前景充滿信心，並重申將與中方共同抵禦任何試圖干擾雙方關係的外部雜音。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

俄外交部總結2025年中俄關係　「可靠」與「信任」粉碎外部挑釁

為錯誤付出代價！陸反制美對台軍售　制裁20家美軍工企業、10名高管

朱孝天稱舉報相信音樂逃稅　北京律師警告：若不實恐被行拘

日防衛預算再創新高　陸外交部：軍國主義死灰復燃的險惡用心

鄰居鞋櫃佔走道溝通無效　陸男子搬出爺爺遺照擺小靈堂嚇退

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

1.4萬台幣「牛馬」黃金吊墜引發爭議　陸打工族自嘲被諷刺

雙城論壇／蔣萬安週日快閃上海　隨團媒體今抵滬備戰

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

中俄合作戰略夥伴外交部普丁2025回顧

