俄外交部總結2025年中俄關係　「可靠」與「信任」粉碎外部挑釁

記者任以芳／綜合報導

隨著2025年進入尾聲，俄羅斯外交部高度評價過去一年的中俄協作成果。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨25日舉行例行記者會上明確表示，任何企圖破壞俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的外部干預注定失敗。另外，回顧2025年兩國合作表現時，扎哈羅娃選用「可靠」與「信任」這兩個詞彙作為年度總結的關鍵詞。

多家陸媒引用《俄羅斯News.ru》新聞網報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨25日在記者會上回答涉華提問時表示，「破壞俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的企圖注定失敗。」

根據俄外交部網站25日發佈的記者會實錄，有記者就俄中關係進行提問，扎哈羅娃在回答時表示，「對於外部勢力企圖使俄中戰略協作夥伴關係複雜化或破壞這種關係，我們不止一次作出過表態，這種企圖注定失敗」。

她還表示，俄方注意到這種挑釁增多。旨在使雙邊戰略協作複雜化，但兩國關係穩如磐石，外界的破壞企圖將不會產生任何影響。

當被問及如何總結2025年俄中合作情況時，扎哈羅娃表示，「可靠」和「信任」這兩個詞最能生動概括2025年兩國之間的關係，相信這仍將是2026年兩國關係的關鍵詞。

她還說，俄中關係具有穩固和快速發展的特點，這種關係不僅符合兩國根本利益，還有助於增進兩國人民福祉，同時也是地區與全球穩定的決定性因素之一。

對於俄中關係，俄羅斯總統普丁也於12月19日在年度記者會上表示，兩國之間的關係是全球穩定重要因素，俄羅斯將繼續發展與中國之間的關係。面對即將到來的2026年，俄方對兩國關係的持續增長與合作前景充滿信心，並重申將與中方共同抵禦任何試圖干擾雙方關係的外部雜音。