　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

▲▼ 花蓮,婦嬰照護,育兒補助,托育獎勵,青年家庭。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣府持續升級婦嬰照護，115年新增疫苗補助及提高托育獎勵。縣長徐榛蔚致力整合資源，打造友善生養環境，減輕青年家庭育兒負擔。

圖、文／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，打造對青年家庭更友善的生養環境。縣府表示，縣長徐榛蔚特別重視青年家庭養育及婦嬰健康照護議題，自108年推出「好孕三大禮」、109年升級為「七大好孕禮」以來，縣府團隊年年檢討、滾動調整相關措施，整合社會處及衛生局資源，依不同階段需求，持續優化補助與服務內容，讓照顧更全面，115年亦將新增疫苗補助及提高托育獎勵金等措施。

▲▼ 花蓮,婦嬰照護,育兒補助,托育獎勵,青年家庭。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府說明，在「孕前階段」，縣府於114年新增「醫療性凍卵補助」，針對有醫療需求者提供每案6萬元補助，協助女性保留生育選擇。

而在「孕中階段」，花蓮縣持續提供多項婦嬰照護好禮，包括營養券7,000元、成人三合一疫苗1,400元、唐氏症篩檢2,400元、母乳哺育諮詢2,000元，以及高風險孕產婦追蹤照護服務；114年再新增子癲前症篩檢2,000元，強化孕期健康管理。115年則將規劃導入孕婦RSV疫苗，每劑7,680元，透過孕期接種，同時提升孕婦及胎兒的保護力，強化婦嬰防護網。

在「產後階段」，縣府持續提供花蓮縣生育補助2萬元，並致贈新生兒祝福禮(常用育兒物品)及嬰幼兒閱讀禮袋(孩子的第一本繪本)，迎接新生命；同時提供坐月子到宅服務180小時、新生兒代謝疾病篩檢全額補助，以及兒童發展篩檢補助1,000元。另於114年新增口服輪狀病毒疫苗補助2,000元，並規劃於115年調升為4,000元，持續強化幼兒健康照護。

▲▼ 花蓮,婦嬰照護,育兒補助,托育獎勵,青年家庭。（圖／花蓮縣政府提供）

在「托育階段」，育兒津貼補助每月5000元(第3名子女7000元)。縣府持續加碼托育獎勵金，針對準公共托育全職托育人員，114年已將托育獎勵金調升為每月2,000(最高4,000元)，並規劃於115年再調高至每月2,500(最高5,000元)。4歲後銜接「花蓮縣公立幼兒園免費就學補助」，第一胎中央補助後差額由縣府補助，約每月補助1000元，確保幼兒安心就學。此外，114年同步新增多項保母福利措施，包括心理諮商補助2,000元、健檢補助4,500元、保險補助2,640元、證照加給2,000元，以及補助裝設錄影設備8,000元，從身心健康、專業進修到執業安全全面支持托育人員。縣府強調，讓照顧幼兒的人也能被妥善照顧，才能打造更安心、永續的托育環境。

▲▼ 花蓮,婦嬰照護,育兒補助,托育獎勵,青年家庭。（圖／花蓮縣政府提供）

而進入「國小就學階段」，讓孩子就學零負擔，持續銜接六大免費政策，免費教科書、免費簿本、免收代辦費、免費營養午餐、免費課後輔導以及補助團體保險費。營養午餐部分，更提供「周周喝豆奶、餐餐有點心、每周2次有機蔬菜」，增進孩童營養均衡，也促進在地有機農業發展。

花蓮縣政府強調，縣府持續傾聽家庭與第一線照顧者的需求，持續優化婦幼各階段所需政策，讓青年家庭在花蓮「敢生、好養、安心」，共同打造幸福宜居的花蓮。所規劃新增項目待115年總預算案審定後將進一步公告細節。

▲▼ 花蓮,婦嬰照護,育兒補助,托育獎勵,青年家庭。（圖／花蓮縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮3年輔導執行55案　打造現代農村新模式

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

大馬入獄前首相「4項濫權罪名成立」　一馬弊案又掀震盪

從司法崩壞到民主獨裁

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

地方熱門新聞

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

陳亭妃拋「交通七彩行」打通台南任督二脈

更多熱門

相關新聞

馬太鞍教會90周年　牽起部落溫暖

馬太鞍教會90周年　牽起部落溫暖

花蓮光復鄉災後2個月，居民生活漸回軌道之際，迎來馬太鞍長老教會90周年，部落超過450人齊聚一堂，來自社會各界的關懷也相繼湧入，在歲末年終獻上溫暖祝福。麥當勞花蓮中山二餐廳經理陳映黎，滿載心意帶頭安排節目，希望在漫長的重建道路上，用歡笑與陪伴撫慰在地居民的心。

業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎

業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎

2025花蓮幸福聖誕城「必拍必逛」景點全攻略

2025花蓮幸福聖誕城「必拍必逛」景點全攻略

花蓮重機自撞路旁樹籬　26歲男不治

花蓮重機自撞路旁樹籬　26歲男不治

花蓮重機疑闖紅燈！攔腰猛自小客騎士慘死

花蓮重機疑闖紅燈！攔腰猛自小客騎士慘死

關鍵字：

花蓮婦嬰照護育兒補助托育獎勵青年家庭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面