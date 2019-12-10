民調逼近蔣萬安　吳怡農：內部數字更樂觀

▲吳怡農。（資料照／記者蔣婕妤攝）

記者張乃文／台北報導

總統府秘書長陳菊今天一早陪同民進黨立委候選人吳怡農掃街拜票，對於近日公布的選舉民調，吳怡農表示，內部的數字甚至更樂觀，也讓他知道這個方向是沒有錯的。

吳怡農10日與陳菊一同在松江路等路口拜票，陳菊提到，吳怡農和蔣萬安最新的民調差距不到9個百分點，她希望吳怡農可以為整個中山、北松山帶來一些轉變，年輕世代的挑戰者中，她相當支持吳怡農。

日前《台灣指標民調》公布最新結果，國民黨立委蔣萬安及吳怡農的支持度僅差距9個百分比。對此，吳怡農表示，自己絕對是全力以赴，除了近期民調外，內部的數字甚至更樂觀。他說，如此也讓他們了解方向是沒有錯的，而接下來是讓每個人看到他、支持他的理念。吳怡農除了感謝陳菊及黨內前輩的幫助，也喊話「我們現在就團結起來、全力以赴，把這場選戰打得漂漂亮亮的」。

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