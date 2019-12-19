宣示「只做一任」原因曝光！　宋楚瑜：沒有連任、酬庸壓力

▲宋楚瑜宣示只做一任。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜在首場政見會宣示，他只會做一任，要撥亂反正，未來的4年，獨立、統一都不可能。對此，宋楚瑜19日受訪時進一步解釋，他只做一任，就沒有連任的壓力、沒有酬庸的壓力。

宋楚瑜19日出席新竹科技業座談，受訪時強調，他昨天三次大喊「我只做一任」，而且他要「撥亂反正」，為什麼只要做一任？四年當中，台灣如果不能夠好好把問題去解決的話，台灣未來的年輕人不會有好的前途。

宋楚瑜強調，「因此，我只做一任，我就沒有連任的壓力，我沒有酬庸的壓力」，他更沒有想要拿「選舉」來變成解決問題的思維。

宋楚瑜說，台灣現在所面臨內外環境必須要加強注意的，台灣面對三個非常重要的，周邊大的國家，不管是美國、日本、對岸也好，要了解到他們之間的互動關係，在今年、明年會有重大的變化。

宋楚瑜說，尤其是中美貿易的對撞，美國跟中國全世界所謂G2最重要的兩個產業發展，台灣在這個當中，到底未來是要左右逢源？還是左支右絀？政府必須要幫產業界好好去處理的事情。

宋楚瑜表示，產業界反覆的提出來，生產鏈中五缺的問題，到目前為止政府沒有好好地去解決，缺水、缺電、缺人才、缺勞力，但最重要的是缺乏政府整合能力。

宋楚瑜也說，他做省長的時候，把很多科學園區基礎建設問題去解決，尤其是寶山水庫，水的問題幫大家好好去解決，科學園區發生大火，他沒有本位主義說這是行政院國科會管的事情，沒有產業界給我打過一個電話拜託，但他趕到現場，他認為做為行政首長，不能有本位主義，要幫產業界好好處理問題。

宋楚瑜再舉例，太平洋電線電纜公司被農民用卡水問題跟他們做交涉，宋楚瑜主動出來去跟他們協調，橋歸橋、路歸路，農民有問題政府另案辦理，但是不可以用水去去要脅廠商。

宋楚瑜說，鴻海創辦人郭台銘先生所談到的10個最重要的高科技的整合，不必在這邊一一列舉，不就是未來台灣能夠持續向上發展的，基本要去做的事情嗎？所以，我們跟科技界必須整合起來，為年輕人創造更好的這個規劃和前途。

其他人也看了這些...

►韓國瑜要成立特偵組：若貪污被關監獄「一天給我吃一頓，我沒資格吃三頓飯」

►全文／蔡英文政見會3申論 講政績藍圖還有「辣台妹撿到槍」

►宋楚瑜自豪：我是重要的民主推手 曾做出關鍵貢獻

其他熱門新聞...

►「中部人的肺要爆炸」、「我的來日無多」…韓國瑜16大金句一次看

►蔡英文嗆韓國瑜：比較希望他去中國大陸喊「中華民國萬歲」

►「不用打民進黨弊端…國民黨會準備好」 宋楚瑜：大家都在發揮長處

►超越藍綠，就靠她了