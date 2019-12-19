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行政院：台商回台投資達8332億！創造超過67萬個國內就業機會

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院19日召開院會，由經濟部報告「投資台灣三大方案之執行（含落實）情形」。根據經濟部新聞稿，投資台灣三大方案包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，吸引廠商投資踴躍超乎預期，自108年實施至今，成功吸引278家台商回台投資達到8,332億元，創造超過67,601個國內就業機會，預計108年底到位金額達2,398億元。

經濟部表示，「歡迎台商回台投資行動方案」已召開46次聯審會議， 160家廠商通過審查，總投資金額超過新台幣7,097億元，預估可創造本國就業人數超過57,931人；「根留台灣企業加速投資行動方案」已召開14次聯審會議， 33家廠商通過審查，總投資金額超過新台幣850億元，預估可創造本國就業人數超過6,075人；「中小企業加速投資行動方案」已召開21次聯審會議，85家廠商通過審查，總投資金額超過新台幣384億元，預估可創造本國就業人數超過3,595人。六都投資分布以桃園市1,975億元最多，其次為高雄市1,642億元；再次之為台中市1,560億元。

經濟部指出，為擴大吸引廠商投資，「根留台灣企業加速投資行動方案」放寬資格認定，「未取得歡迎台商回台投資行動方案」資格之廠商均可申請，未來將可吸納廠商投資台灣；而「中小企業加速投資行動方案」自本年7月開放申請後，廠商反應熱烈，原定200億之計畫金額已不敷使用，行政院11月提高貸款總額度至1,000億元，擴大照顧中小企業。

經濟部提到，美中貿易摩擦牽動全球供應鏈重組，以及中國大陸製資通訊產品引發嚴重資安疑慮的多重衝擊，促使大批台商為滿足客戶要求而將高階產線移回台灣，不但帶來史無前例的台商返台投資熱潮，更加速引導上中下游廠商回流，促成北部以「伺服器」與「網通設備」為主、中部以「自行車」及「工具機」產業為主、南部「汽車零組件」及「汽車電子」等六大產業供應鏈落地紮根。而全球許多關鍵零組件與技術都來自台灣中小企業，在國際大廠轉單效應加持下，中小企業也跟進投資升級把握商機，後續還有85家廠商排隊候審。

經濟部強調，台商回台擴增產能超乎預期，效益已雨露均霑，反映在經濟成長率、就業及薪資提升各方面，再度擦亮台灣製造招牌。行政院主計總處上修今年經濟成長率至2.64% 預測明年再增為2.72%，台灣不僅在亞洲四小龍中表現一枝獨秀，在全球主要經濟體中也相當難得。

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