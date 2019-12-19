與大陸開戰站哪邊？　吳斯懷：我粉身碎骨支持中華民國





▲吳斯懷接受廣播節目專訪。（圖／「POP撞新聞」提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委候選人吳斯懷19日上午接受廣播節目專訪，被問到若兩岸開戰會站在哪邊？他表示，「當然站在中華民國這邊，「如果兩岸武力相向，我粉身碎骨就會支持中華民國，毫無疑義」。

有民眾Call in詢問，中國大陸到現在都沒有放棄武力統一台灣，如果有一天中國大陸跟台灣真的打仗，吳斯懷會站在哪一邊？吳斯懷回應，「我當然是站在中華民國這一邊」。

主持人黃暐瀚詢問Call in民眾是否擔心吳斯懷會「投共」？該民眾表示，過去吳斯懷曾在大陸節目公開教導解放軍要如何對付美軍，現在卻說會站在中華民國這一邊，意思是說認為當時教解放軍怎麼對付美軍這件事情是錯的嗎？

吳斯懷回應，這沒看完鳳凰衛視的節目，討論的議題是中東有危難，中國大陸要到那裡去撤回僑民，「我整個完整的論述是告訴中共，你沒有能力遠程投射兵力去撤僑，全世界目前只有美軍有這個能力」，所以是講很多軍事專業、要有保護能力、要有部隊投射，大家如果斷章取義說他在教中共怎麼對付美國，完全是一個誤解。

該民眾提到，她聽到的是吳斯懷說中國大陸應該要有遠程投射兵力的能力，而不是只有說現在中國大陸沒有這個能力，所以在她的觀念裡面，吳斯懷是不是認為中國解放軍要增加軍事能力？中國解放軍增加軍事能力，最直接受到威脅的就是台灣，那吳斯懷又說兩岸開戰的話，要站在中華民國這邊，會不會講話有點矛盾？

吳斯懷則說，完全沒有矛盾，「我是中華民國的國民，是退役軍人，我這一輩子都是捍衛中華民國，如果兩岸武力相向，我粉身碎骨就會支持中華民國，毫無疑義」。

►超越藍綠，就靠她了