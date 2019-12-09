　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／尷尬！ 韓國瑜人馬抽籤現場高喊「兩支穿雲箭」 被陳朝建秒制止

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲


記者羅婉庭／台北報導

中選會9日上午舉行2020總統、副總統選舉候選人號次抽籤，國民黨候選人韓國瑜抽到號，韓陣營立即喊出競選口號為「兩支穿雲箭，台灣安全、人民有錢！」但因中選會內規定不得造勢，因此馬上被中選會副主委陳朝建制止，現場氣氛十分尷尬。

▲▼中選會總統,副總統抽籤號次。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨韓國瑜、張善政赴中選會抽總統、副總統號次。（圖／記者李毓康攝）

立委林麗蟬私下表示，韓陣營事前有向中選會確認，可以在抽籤後喊口號，過去也曾有此安排，但不知原因為何，突然又被制止。

在抽籤結束後，韓國瑜一行人也在中選會樓下表示，抽中2號代表發出兩支穿雲箭，分別為台灣安全、人民有錢，隨後他也牽著張善政的手唱起歌。

韓國瑜在現場唱的這首歌，歌詞為「我們倆牽著手啊選總統！台灣安全、人民有錢，為人民啊！我倆一條心！」陪同在旁的陣營代表，全穿上「歐米魯」白T搭配H新戰袍飛行夾克出場，相當有氣勢。

第十五任總統副總統選舉候選人姓名號次抽籤作業於上午舉行，韓國瑜、張善政親自出席；蔡英文派副手賴清德代表抽籤；宋楚瑜則派黨發言人于美人、不分區立委李鴻鈞代表。

其他人也看了這些...

2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文
韓國瑜牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統！我倆一條心
蔡英文3號「三張選票顧台灣」秒速換臉書特效頭貼！

更多熱門新聞...

宋楚瑜、余湘抽到1號　李鴻鈞：推倒藍綠高牆！人民擺第一
韓國瑜人馬抽籤現場高喊「兩支穿雲箭」 立刻被陳朝建出聲制止
蔡英文、賴清德抽出「3號」：三張選票顧台灣

超越藍綠，就靠她了

▲中選會總統、副總統抽籤號次,國民黨韓國瑜,張善政。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣
女歌手爆「憲哥說過要娶我」　吳宗憲嚇呆…她一揭面竟是台灣天后
分了孫安佐後…阿乃PO素顏告白片　突比中指「吐真實心聲」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

雲端最前線／禿子、漢子合體救選情？朱立倫接韓競總主委

舉辦街舞大賽活動證明雲林做得到　張嘉郡要與青年朋友對話

快訊／蔡英文、賴清德3號「三張選票顧台灣」秒速換臉書特效頭貼！

快訊／韓國瑜牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統！為人民一條心

快訊／尷尬！ 韓國瑜人馬抽籤現場高喊「兩支穿雲箭」 被陳朝建秒制止

快訊／蔡英文、賴清德抽出「3號」：三張選票顧台灣

快訊／2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文

快訊／宋楚瑜、余湘抽到1號　李鴻鈞：推倒藍綠高牆！人民擺第一

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

雲端最前線／禿子、漢子合體救選情？朱立倫接韓競總主委

舉辦街舞大賽活動證明雲林做得到　張嘉郡要與青年朋友對話

快訊／蔡英文、賴清德3號「三張選票顧台灣」秒速換臉書特效頭貼！

快訊／韓國瑜牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統！為人民一條心

快訊／尷尬！ 韓國瑜人馬抽籤現場高喊「兩支穿雲箭」 被陳朝建秒制止

快訊／蔡英文、賴清德抽出「3號」：三張選票顧台灣

快訊／2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文

快訊／宋楚瑜、余湘抽到1號　李鴻鈞：推倒藍綠高牆！人民擺第一

「分手是為了更美的相遇」　蝦皮拍廣告涉妨害PChome商譽

坐霸王車被抓包！　她當眾掏胸「噴射新鮮母乳」擊退站務員

快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

「地上怎麼有凹洞！」少婦騎車慘摔「暫時失憶」下巴縫16針　將提國賠

多金律師遭管收！怪罪「老婆害的」訴請離婚　法官認證小三逼宮駁回

天龍哥搬到桃園4年…嚇喊「治安極度恐怖」！　狂列4大罪狀：每天都不安全

終結單身！迪亞哥週末娶2妻　「荷蘭老婆」首亮相遊客搶拍照

為還情債　出獄後他全台監獄走透透　

警狂追袋熊「石頭砸死還切塊吃掉」　調查出爐：原住民不用罰

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

政治熱門新聞

陳竹音姊死亡案　監院糾正基市衛生局

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

蔡正元：「警察值勤應表明身分」是陳其邁提案

快訊／2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文

韓、張、朱「鐵三角」成軍！藍軍新戰袍首亮相

韓贏蔡90萬票？黃暐瀚：落差在北市

快訊／ 韓國瑜人馬抽籤秒喊「兩支穿雲箭」 被陳朝建制止

陳玉珍再發文：這兩天都昏昏迷迷…

陳玉珍「萬安緊抱」　失控行為一次看　

高雄人為何討厭民進黨　宋楚瑜分析原因

陳宜民對女警動粗道歉了！

陳玉珍夾手　馬英九：外交部失誤

快訊／蔡英文、賴清德「3號」：三張選票顧台灣

快訊／宋楚瑜、余湘抽到1號

更多熱門

相關新聞

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明

距離2020總統大選倒數33天，總統蔡英文已簽署《三立》舉辦的辯論，國民黨總統候選人韓國瑜則參加公視，僅只有親民黨總統候選人宋楚瑜方面表示都能接受，使總統電視政見辯論會至今仍喬不定。對此，韓國瑜委託台北市議員羅智強發表4點聲明。

雲林舉辦街舞大賽　張嘉郡與青年朋友對話

雲林舉辦街舞大賽　張嘉郡與青年朋友對話

快訊／韓國瑜牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統！

快訊／韓國瑜牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統！

快訊／蔡英文、賴清德「3號」：三張選票顧台灣

快訊／蔡英文、賴清德「3號」：三張選票顧台灣

快訊／宋楚瑜、余湘抽到1號

快訊／宋楚瑜、余湘抽到1號

關鍵字：

2020大選蔡英文2020大選宋楚瑜2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選號次

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

豆漿店打烊部長來了！國軍大咖買走水煎包

《蒙面》台灣女歌手爆：憲哥說過要娶我！　吳宗憲傻眼

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面