蔡英文酸韓國瑜「拿庶民當選舉工具」　孫大千提3問題：妳在說夢話？





▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜狂打「庶民牌」，被總統蔡英文18日回嗆，庶民最痛的就是有人假裝成他們，拿來當選舉工具。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千向蔡英文提出3個問題，質疑對方如果真的不斷為庶民做事，「庶民總統」稱號怎麼會落到韓國瑜頭上？

孫大千19日在臉書上表示，「蔡英文是在『說夢話』嗎？如果過去三年多來，蔡英文真的不斷在為庶民、苦人和年輕人做事情，今天『庶民總統』這個稱號，又怎麼會落在韓國瑜的身上呢？」

孫大千向蔡英文提出3個問題，為什麼台灣的庶民夥伴要生活在貧富差距高達104倍的殘酷世界之中呢？為什麼台灣的苦人朋友要永遠在低薪過勞的環境中掙扎，而永無翻身之日呢？為什麼台灣的年輕人再怎麼努力，也永遠比不上蔡英文身邊的這些徒子徒孫，可以一人得道，雞犬升天，吃香的，喝辣的呢？

最後，孫大千強調，「蔡英文，這就是『這個國家正在發生的事』，但這不是『國家領導人該做的事情』。」

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