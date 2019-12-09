快訊／宋楚瑜、余湘抽到1號　李鴻鈞：推倒藍綠高牆！人民擺第一





▲中選會總統、副總統抽籤號次，親民黨代表李鴻鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵、羅婉庭、陶本和／台北報導

中央選舉委員會9日上午9時45分辦理候選人姓名號次抽籤，親民黨由立委李鴻鈞代表出席，幫親民黨總統正副候選人宋楚瑜、余湘抽到1號，而2號為國民黨候選人韓國瑜、3號為民進黨候選人蔡英文。李鴻鈞受訪時高喊，「推倒藍綠高牆，人民擺第一。」

李鴻鈞表示，這次代表宋楚瑜總統候選人跟余湘副總統候選人做為親民黨抽籤代表人，那今天抽到1號，其實本來他們覺得，不論是什麼號碼，都是一個吉祥號碼，可是這次抽到一號，其實意義特別大。

▲中選會總統、副總統抽籤號次，親民黨代表李鴻鈞。（圖／記者李毓康攝）

李鴻鈞說，最主要是長期以來台灣都被藍綠綁架，所以這次抽到一號，象徵推倒藍綠高牆，把人民擺在第一。所以這次一號的象徵，除了宋楚瑜跟余湘的組合之外，更主要的意義是中華民國第一，中華民國人民第一，台灣人民第一，自由民主第一，希望藉由這次把人民擺中間，把人民擺第一，非常謝謝大家。

針對宋楚瑜在差點當選總統的2000年拿過第一，之後都是第三，這次又拿回第一，是否意義非常大？李鴻鈞說，2000年造成宋楚瑜的遺憾之外，也讓台灣將近20年沒有前進，這次再抽到1號，等於讓台灣再燃起另一個希望，希望這次除了他們本身會很努力之外，也希望台灣人民覺醒，不要被綁架。

▲中選會總統、副總統抽籤號次，親民黨代表李鴻鈞。（圖／記者李毓康攝）

李鴻鈞說，這20年來台灣沒進步，經濟跟整體社會都沒，希望透過這次選舉讓全國百姓人民覺醒，最重要的是，不要被藍綠綁架。

隨後，宋楚瑜官方LINE帳號也表示，「1️號！南波萬！台灣南波萬！總統副總統候選人宋楚瑜、余湘抽中1️號！總統副總統請支持1️號！宋余配！推倒藍綠高牆，人民擺第一！國家一定number 1️！」

第十五任總統副總統選舉候選人姓名號次抽籤作業於上午舉行，韓國瑜、張善政親自出席；蔡英文因有國政公務行程派副手賴清德代表抽籤；宋楚瑜則派黨發言人于美人、不分區立委李鴻鈞代表。

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