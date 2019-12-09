快訊／蔡英文、賴清德3號「三張選票顧台灣」秒速換臉書特效頭貼！

▲蔡英文總統號次抽到三號，立刻更換臉書大頭貼。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）



記者陶本和／台北報導

2020總統、副總統候選人號次抽籤，蔡英文、賴清德9日抽出「3號」，喊出「三張選票顧台灣」的口號；而蔡英文跟賴清德更同步秒速更換臉書頭貼，並製作特效框，供支持者與民眾使用，協助擴大宣傳效果。

第十五任總統副總統選舉候選人姓名號次抽籤作業於上午舉行，韓國瑜、張善政親自出席；蔡英文因有國政公務行程派副手賴清德代表抽籤；宋楚瑜則派黨發言人于美人、不分區立委李鴻鈞代表。經抽籤結果，宋楚瑜為1號、蔡英文為3號、韓國瑜為2號。

在賴清德抽出3號之後，喊出「三張選票顧台灣」的口號，隨後蔡英文也秒速更換臉書的頭貼照片，並製作成特效給支持者與民眾更換，協助擴大宣傳效果。

▼民進黨副總統候選人賴清德抽出3號，也火速換上臉書特效頭貼。（圖／賴清德臉書）



▼中選會總統、副總統抽籤號次，由民進黨賴清德代表抽出3號。（圖／記者李毓康攝，下同）



蔡英文也在臉書上表示，此時此刻，台灣面臨關鍵挑戰，總統票投3號，政黨票、立委票支持民主進步黨，一起讓世世代代都能保有民主自由的生活方式，一起讓台灣贏得屬於我們的關鍵勝利。

賴清德在抽籤之後接受媒體訪問時表示，雖然目前是競選期間，但是蔡英文仍然忙於國政，今天因為有公務行程不克前來，特別由他來代表抽籤，抽到的幸運號碼是三號。

賴清德說，這代表三張選票顧台灣，英德配贏得大選，民進黨立法委員的席次過半，主要的目的是要守護台灣的主權，維護台灣的民主，而這次的區域立委的選舉除了老將也有新兵代表，民進黨一代傳承一代，讓年輕人有機會扛起台灣的責任。