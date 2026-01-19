　
男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法！

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

男女交往中，對另一半的忠誠定義見仁見智。近日，一名女網友在Dcard好奇發問，「男生會不會意淫女友的漂亮閨蜜？」貼文一出，隨即引發大票網友熱議，甚至釣出不少人坦承，曾有過幻想。

漂亮閨蜜超吸睛！她憂心男友「腦內出軌」

一名女網友日前在Dcard匿名發文，提到身邊有一位長相與身材兼具的漂亮閨蜜，也曾讓對方與男友三人一同見面。原PO接著表示，部分男性似乎會意淫任何漂亮女性，因此好奇是否有男生願意自首，曾對女友身邊的正妹朋友有過性幻想。

她也坦言，「男友有的話，其實我也沒辦法怎樣，更不會怪他，不要讓我知道就好；但知道了還是會覺得不是滋味啦，就像潘朵拉的盒子不要打開就好。」

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

大票男生認了：正妹都會想

該貼文引起廣大回響，許多男性網友直言，大腦的想法難以控制，「男生會看A片，隨便都可以意淫，給妳參考」、「如果我有時間停止器，全世界都會X一輪」、「我連醜的都會意淫，妳說呢？」「這什麼國小生問題啊，男生會意淫所有正妹好嗎？只是死都不會跟妳講而已」、「會啊，用想的而已也不行嗎？」「99% 都會，只是當下看到人幻想一下，分開就忘記了」；還有女生坦言，「我也會意淫男友的帥哥大GG朋友」。

然而，也有另一派人認為，並非所有人都如此，「萬惡淫為首，論跡不論心」、「完全不會」、「看了評論再次確定我不適合談戀愛」、「不會，對這件事一向分得很清楚，對於喜歡的明星、認識的漂亮同事、朋友都不會意淫，沒辦法想像跟她們OX的畫面或聲音」。

關係信任為重　過來人建議莫陷「思想審查」

針對此類感情疑慮，過來人表示，過度糾結另一半的「腦內活動」往往容易損害關係。每個人對性幻想的界線不同，有人能劃清幻想與現實的界線，有人則較為隨興。比起不可控的思想，現實中的互動行為與尊重更為關鍵，若長期陷於對另一半思想的審查，不僅會讓雙方感到壓力，也可能讓感情走進死胡同，建議應將重心放在建立彼此的信任感上。

更多新聞
沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

【這款錢包百元有找】當兵人的錢包都這麼簡單粗暴嗎？

