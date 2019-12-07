藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

▲蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委曾銘宗、陳宜民等人率領黨內立委及市議員6日前往外交部抗議，聲稱要為外交官討公道，沒想到抗議過程中卻是頻頻動粗。對此，行政院長蘇貞昌7日受訪時譴責暴力行為，強調男生推打女生更不應該，「應該表示道歉！」

蘇貞昌表示，「我譴責暴力，尤其男生推女生打女生更不應該，女警值勤是不容易的工作，國會議員更該為表率。這很不應該，（國民黨立委）應該表示道歉，相關責任應該來究辦。」

7日特地來替無黨籍立委候選人林昶佐站台，蘇貞昌開心說道，「今天特別來給林昶佐站台，林昶佐是知名歌手，他的黑死腔是表演技巧，我是天生黑死腔！上次來給他站台，看他四年來在國會表現非常好，多次被評鑑為優秀立委，也地方爭取很多，特地來呼籲中正萬華的市民繼續給國會好表現的林昶佐。」

對於外界關心身體狀況，蘇貞昌說，非常感謝這段時間收到全國各地朋友給的很多祝福，感受到滿滿的溫暖，很謝謝媽媽生給自己好體質，還有醫生、太太這段時間的照顧，能夠很快康復。

另外，面對立法院總預算審查，藍營立委稱不要替民進黨背書。蘇貞昌回應，政府要做事必須有預算，蔡政府預算是二十二年來第一次收支平衡，已經送到立法院很久了，期待快速通過，希望在野黨不要阻擋國民期待，繼續照顧民生、為民做事。

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