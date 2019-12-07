民進黨執政4年「苦茫翻亂」　韓國瑜：蔡英文連任將會「慘慘慘慘」

▲韓國瑜出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／新竹報導

國民黨總統候選人韓國瑜7日出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。韓國瑜致詞時，談到蔡英文執政以來，台灣人民選出的年度代表字是「苦、茫、翻、亂」，強調如果未來四年蔡英文繼續執政，「2020之後的4年，我可以跟大家報告，就是慘慘慘慘！」

韓國瑜致詞時表示，他心裡非常多感嘅，2019年全台灣人民用「亂」形容，而蔡英文執政以來，2016年，蔡英文當總統後，當年台灣人民選了「苦」，2017年選了「茫」，2018年，九合一選舉民進黨大敗，民眾選了「翻」，2019年選了「亂」，是台灣人民表達最強烈的抗議。

韓國瑜接著說，我們歷經人生各種風霜、看盡各種人生變化，民進黨執政四年，民眾「苦、茫、翻、亂」，如果未來四年蔡英文繼續執政，2020之後的四年，「我可以跟大家報告，就是慘慘慘慘！」

韓國瑜批評，民進黨執政完全沒把心放在人民身上，貪污腐敗派系分贓，只要你是民進黨菁英份子，根本不管出身背景，只要是自己人，過去殺過人、放過火、貪污過都沒關係，一樣給你高官，痛批「吃台灣的肉、喝台灣人的血，弄到今天整個台灣全部生病。」