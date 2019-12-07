痛批國民黨大陣仗探病「秀下限」　時力：無法容忍把醫院當作政治秀場

▲韓國瑜前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨立委陳玉珍、林奕華6日上午前往外交部抗議，在推擠過程中受傷送醫，國民黨總統參選人韓國瑜與多位國民黨高層接連趕赴台大醫院探視。對此，時代力量7日批評，「國民黨把醫院當秀場，嚴重影響民眾就醫的權利！」國民黨要用什麼胡亂來的方式監督執政黨、要如何秀下限，社會大眾都看在眼裡，台灣也當然值得更好的在野黨。

時代力量透過臉書表示，對於受傷的立委，我們尊重也祝福他早日康復，而國民黨要用什麼胡亂來的方式監督執政黨、要如何秀下限，社會大眾都看在眼裡，台灣也當然值得更好的在野黨。「但國民黨高層一批接著一批，大陣仗到台大醫院探病，把醫院當作是政治秀場，我們真的無法容忍！」



時代力量指出，根據健保署的統計，去年約710多萬人次掛醫院急診，等最久的就是台大醫院、待床率更達7.9％！台灣目前極力倡導醫療分級，而國民黨這種行為就是最壞的示範，不僅僅是佔用醫療資源、更是讓真正有需要、緊急的人無法使用，大批政治人物到醫院「探病」作秀，更是佔用急救空間，增加醫護人員原本就已經相當龐大的工作負擔。



時代力量批評，對於急診室的其他病患及家屬更是非常非常不尊重，也造成其他人的困擾，「國民黨有考慮到這個嗎？沒有，因為他們只想到佔床位、大合照、重複消費蘇外交官的不幸，拚國民黨的選舉。國會議員不應該這樣擺爛不作為、卻又作秀搏版面，政黨更是不應該如此冷血！」

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