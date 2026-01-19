　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

檢方反詐戰線前移！南檢、橋檢攜手南科　簽署反詐合作備忘錄

▲南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄，法務部長鄭銘謙親臨見證。（記者林東良翻攝，下同）

▲南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄，法務部長鄭銘謙親臨見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防制詐騙集團鎖定高科技產業人才，守護台灣科技產業命脈，台南地檢署、橋頭地檢署19日攜手國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，正式簽署「反詐合作備忘錄」。法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝親臨見證，宣示由檢察機關、園區管理單位及企業共同組成反詐鐵三角，透過「智慧聯防、即時通報、守護資產」，全面強化科技園區防詐防線。

▲南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄，法務部長鄭銘謙親臨見證。（記者林東良翻攝，下同）

▲南檢鍾和憲檢察長、橋檢張春暉檢察長、南科管理局鄭秀絨局長，共同簽署「反詐合作備忘錄」。

本次備忘錄由南檢檢察長鍾和憲、橋檢檢察長張春暉及南科管理局局長鄭秀絨代表三方簽署，現場並集結國家科學及技術委員會、科學園區同業公會、台南市及高雄市警察局、內政部移民署南區事務大隊及園區企業代表近百人，共同參與。

法務部長鄭銘謙表示，政府全力推動「打詐2.0」，以降低詐騙案件數與財損為核心目標，去年前11月已查獲詐欺集團3557件、被告近2.3萬人，顯示跨機關合作已見成效。透過結合南科的科技能量與AI應用，從犯罪前端即阻斷詐騙，不僅能即時減少案件發生，也能提升查扣不法所得與返還被害人效率，展現政府守護人民財產的決心。

▲南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄，法務部長鄭銘謙親臨見證。（記者林東良翻攝，下同）

▲台灣高等檢察署張斗輝檢察長致詞。

高檢署檢察長張斗輝指出，詐騙集團近年已明顯轉向鎖定高學歷、高收入的科技人才，影響層面不僅是個人財產，更攸關產業競爭力與國家安全。此次南檢與橋檢打破轄區界線，攜手南科管理局推動合作，並建置「南科反詐智能通報 FAST PASS」，提供保密、快速的通報機制，解決科技人因隱私顧慮而延誤報案的問題，未來也期盼推廣至其他產業園區。

▲南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄，法務部長鄭銘謙親臨見證。（記者林東良翻攝，下同）

南科管理局局長鄭秀絨表示，園區工程師常成為投資及交友詐騙的高風險族群，加上工作環境相對封閉，更需要即時、精準的防詐資訊。此次橫跨台南、高雄的跨域合作，能確保詐騙資訊即時流通，並透過提升員工識詐能力，從源頭阻絕犯罪，打造安心的工作環境，進而維護科技產業競爭力。

本次合作的一大亮點，是由南科管理局於官網建置「南科反詐智能通報 FAST PASS」專區，提供便捷且具保密性的通報管道。簽署儀式中也同步首映改編自真實案例的反詐微電影，深入解析科技人常見的投資與愛情詐騙手法，後續將透過園區電子看板、企業內部網路及電子報進行「精準推播」，強化防詐意識。

▲南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄，法務部長鄭銘謙親臨見證。（記者林東良翻攝，下同）

此外，考量園區外籍從業人員易因語言隔閡遭誘騙提供帳戶，三方也與內政部移民署南區事務大隊合作，推動多國語言權益告知書計畫，提供越南、泰國、印尼、菲律賓等語言版本，明確告知人頭帳戶的刑責風險及行政後果，從源頭降低詐騙集團帳戶來源。

▲南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄，法務部長鄭銘謙親臨見證。（記者林東良翻攝，下同）

檢方表示，此次備忘錄象徵我國反詐策略由「事後偵查」邁向「跨域精準防護」的新里程碑，未來將把執法能量延伸至園區第一線，與南科管理局及企業攜手，為科技人才打造更安全的工作環境，共同鞏固台灣高科技產業的國際競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／年終獎金看這波！威力彩24槓　下期頭獎突破6.3億
本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處
啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了
最美檢察官自白：40歲前都在演「男子漢」　差點把秘密帶進棺材
墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察三峽污水下水道接管工程　侯友宜：新北接管戶數全國第一

從倉庫到博物館！新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

檢方反詐戰線前移！南檢、橋檢攜手南科　簽署反詐合作備忘錄

中國海警再度侵擾金門海域　海巡頂強風巨浪併航驅離

台西鄉公所公開抽籤查財產　廉政作業回到陽光下

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」　籲停止轉傳不實訊息

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

視察三峽污水下水道接管工程　侯友宜：新北接管戶數全國第一

從倉庫到博物館！新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

檢方反詐戰線前移！南檢、橋檢攜手南科　簽署反詐合作備忘錄

中國海警再度侵擾金門海域　海巡頂強風巨浪併航驅離

台西鄉公所公開抽籤查財產　廉政作業回到陽光下

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」　籲停止轉傳不實訊息

快訊／年終獎金看這波！威力彩24槓　下期頭獎突破6.3億

陳冠宇告假國訓中心…驚喜現身挺《冠軍之路》　親曝辛苦球員路！

潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

44年沒人繼承！信義、文山「大地主」1.4億土地全歸國庫

宜蘭集團「護照收購」賣中國14本已寄出境　外交部列管追蹤

史上第3高！信義區陸保廠C基地標脫　凱基人壽「101億」拿下地上權

MSC「櫻桃快線」船隻在廣州外海故障　大陸媒體抨擊不應派老船運送

當提摩西夏勒梅跟小勞勃道尼打對台　戲稱「沙丘末日」

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

地方熱門新聞

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

金門「這支消防栓」　消防員優惠

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

身分表述遭過度解讀　陳玉珍秀護照

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」籲停止轉傳不實訊息

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

拜拜忘了在燒水！善化煮食冒煙驚魂

小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

更多熱門

相關新聞

男車內槍殺前女友！伴屍31小時撞燈桿才曝光

男車內槍殺前女友！伴屍31小時撞燈桿才曝光

台南地檢署偵辦一起家庭暴力背景下的重大殺人案，檢方查出，55歲蔡姓男子與前同居女友，因感情與金錢糾紛相約談判，竟在車內近距離開槍射殺對方，造成女子當場死亡，檢方偵查終結後，依殺人罪、非法持有槍彈及服藥後危險駕駛等罪嫌，依法提起公訴，並將由國民法官參與審理。

即／中天新聞主播當共諜遭收押

即／中天新聞主播當共諜遭收押

不忘在菲老朋友黃偉哲訪菲與姊妹市加美地市簽署增進瞭解備忘錄

不忘在菲老朋友黃偉哲訪菲與姊妹市加美地市簽署增進瞭解備忘錄

2026台南土地第一標登場　在地：建商已「半休息」

2026台南土地第一標登場　在地：建商已「半休息」

陸籍漁民走私高純度海洛因等毒品　4人起訴

陸籍漁民走私高純度海洛因等毒品　4人起訴

關鍵字：

反詐南檢橋檢南科簽署合作備忘錄

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

即／蘆洲蔥油餅夫妻慘死　逆子新莊落網

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面