檢方反詐戰線前移！南檢、橋檢攜手南科　簽署反詐合作備忘錄

▲南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄，法務部長鄭銘謙親臨見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防制詐騙集團鎖定高科技產業人才，守護台灣科技產業命脈，台南地檢署、橋頭地檢署19日攜手國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，正式簽署「反詐合作備忘錄」。法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝親臨見證，宣示由檢察機關、園區管理單位及企業共同組成反詐鐵三角，透過「智慧聯防、即時通報、守護資產」，全面強化科技園區防詐防線。

▲南檢鍾和憲檢察長、橋檢張春暉檢察長、南科管理局鄭秀絨局長，共同簽署「反詐合作備忘錄」。



本次備忘錄由南檢檢察長鍾和憲、橋檢檢察長張春暉及南科管理局局長鄭秀絨代表三方簽署，現場並集結國家科學及技術委員會、科學園區同業公會、台南市及高雄市警察局、內政部移民署南區事務大隊及園區企業代表近百人，共同參與。

法務部長鄭銘謙表示，政府全力推動「打詐2.0」，以降低詐騙案件數與財損為核心目標，去年前11月已查獲詐欺集團3557件、被告近2.3萬人，顯示跨機關合作已見成效。透過結合南科的科技能量與AI應用，從犯罪前端即阻斷詐騙，不僅能即時減少案件發生，也能提升查扣不法所得與返還被害人效率，展現政府守護人民財產的決心。

▲台灣高等檢察署張斗輝檢察長致詞。

高檢署檢察長張斗輝指出，詐騙集團近年已明顯轉向鎖定高學歷、高收入的科技人才，影響層面不僅是個人財產，更攸關產業競爭力與國家安全。此次南檢與橋檢打破轄區界線，攜手南科管理局推動合作，並建置「南科反詐智能通報 FAST PASS」，提供保密、快速的通報機制，解決科技人因隱私顧慮而延誤報案的問題，未來也期盼推廣至其他產業園區。

南科管理局局長鄭秀絨表示，園區工程師常成為投資及交友詐騙的高風險族群，加上工作環境相對封閉，更需要即時、精準的防詐資訊。此次橫跨台南、高雄的跨域合作，能確保詐騙資訊即時流通，並透過提升員工識詐能力，從源頭阻絕犯罪，打造安心的工作環境，進而維護科技產業競爭力。

本次合作的一大亮點，是由南科管理局於官網建置「南科反詐智能通報 FAST PASS」專區，提供便捷且具保密性的通報管道。簽署儀式中也同步首映改編自真實案例的反詐微電影，深入解析科技人常見的投資與愛情詐騙手法，後續將透過園區電子看板、企業內部網路及電子報進行「精準推播」，強化防詐意識。

此外，考量園區外籍從業人員易因語言隔閡遭誘騙提供帳戶，三方也與內政部移民署南區事務大隊合作，推動多國語言權益告知書計畫，提供越南、泰國、印尼、菲律賓等語言版本，明確告知人頭帳戶的刑責風險及行政後果，從源頭降低詐騙集團帳戶來源。

檢方表示，此次備忘錄象徵我國反詐策略由「事後偵查」邁向「跨域精準防護」的新里程碑，未來將把執法能量延伸至園區第一線，與南科管理局及企業攜手，為科技人才打造更安全的工作環境，共同鞏固台灣高科技產業的國際競爭力。