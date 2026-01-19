　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳培瑜哭叫她捏我　陳玉珍提「女立委混戰片」自稱遭壓制

記者黃哲民／台北報導

陳玉珍等5名在野陣營女立委，被控前年（2024年）底，在立法院議場內對林宜瑾、陳培瑜2位民進黨女立委動粗，涉犯重傷害未遂等罪嫌，台北地院今（19日）勘驗陳玉珍首次提出的蒐證影片，雙方並聲請共8位證人，其中7人是現任立委，加上5名被告女立委，北院訂於今年（2026年）4月開始審理，屆時出庭現任立委人數，堪比立院委員會開會。

▲▼朝野女立委混戰，國民黨立委陳玉珍19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨立委陳玉珍19日以被告身分到台北地院出庭，否認踹打民進黨立委林宜瑾與陳培瑜。（圖／記者黃哲民攝）

陳玉珍庭訊自稱事發時撞到頭、造成腦震盪有驗傷，她開完庭受訪說，今天勘驗影片，證明她是遭陳培瑜壓在身上，她和其他立委試著排除、沒打人，同案被告立委翁曉玲笑說開庭比開院會還累，另3位被告立委不表示意見。林宜瑾今沒出庭，陳培瑜庭訊由律師指稱陳玉珍才是說謊的人，開完庭也由律師表示，影片有拍到對方攻擊行為，尊重對方答辯，陳培瑜僅說不和解、「（訴訟）繼續往下走」。

▲▼朝野女立委混戰，民進黨立委陳培瑜19日以自訴人身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲朝野女立委混戰，民進黨立委陳培瑜（中）19日以自訴人身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

北院去年（2025年）6月間，已花費2.5小時勘驗過林宜瑾、陳培瑜提出的6段蒐證影片，4段來自媒體現場實況節錄，2段各為民進黨立委郭昱晴、林淑芬拍攝，勘驗筆錄記載字斟句酌，看起來像抓、扯的動作，盡量寫成扶、抬等字眼，法官估算林宜瑾遭踹2下、陳培瑜遭踹7下。

去年9月因年度調動新接手的法官，准許陳玉珍聲請重新勘驗，今下午2點20分開庭，花費約2小時再複習一遍6段蒐證影片，5名被告女立委持續爭執筆錄記載，堅稱沒對林宜瑾、陳培瑜施暴，而是協助2人起身離開充滿椅腳等障礙物的衝突區域，避免碰撞、踩踏等危險。

今勘驗重點為陳玉珍首度提出的1段蒐證影片，視角有如空拍機，比起前6段影片受立院議場主席台或人群阻擋，這段影片第1次近距離呈現女將們在主席台後方空間混戰景象，只見陳玉珍坐靠桌椅等雜物，雙腿狀似遭躺在地上的陳培瑜雙腳壓住，陳玉珍手腳並用想推開陳培瑜，眾多旁人試圖拉開2人。

▲朝野女立委混戰，國民黨立委翁曉玲19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲朝野女立委混戰，國民黨立委翁曉玲19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

但陳培瑜漲紅著臉、表情痛苦，持續淒厲哭喊「陳玉珍打我」、「陳玉珍捏我」、「她踢我」、「放開我」、「救～命～啊～」，聽見旁人說「陳玉珍躺著打妳？」、「陳玉珍沒動手」，要她趕快起身離開以免危險，陳培瑜高叫「你們不要造謠」、「我為什麼要出去」等語。

來自金門、外號「金門坦克」的陳玉珍說，不是她將陳培瑜抱摔在地，而是她被陳培瑜和范雲拉倒在地，她頭撞到椅腳出現腦震盪、有驗傷，卻被對方說成動用蠻力、極度亢奮而滿臉通紅。

陳玉珍聲稱，她當下很不舒服，陳培瑜壓著她不讓她起身，她努力抵抗，想撥開、排除陳培瑜的壓制，有伸腳擋住對方動作，所以起身後，才會跟指責她踢人的民進黨立委吳秉叡說：「對！就是我，她先撞我、她先踢我的！」她自認當下是防衛，絕沒踹打、抓捏陳培瑜。

▲▼朝野女立委混戰，國民黨立委徐巧芯19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲朝野女立委混戰，國民黨立委徐巧芯19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

另4位被告女立委和律師呼應陳玉珍說法，均否認趁亂助拳，堅稱試著分開陳玉珍與陳培瑜在地上的纏繞、想將陳培瑜抬離現場，且陳培瑜自稱受傷部位，在影片中看不出遭攻擊。

法官數度高分貝制止被告女立委們和律師提前辯論，要求切題核對筆錄記載與影片呈現場景是否相符，再花費逾1.5小時終於完成勘驗，但陳玉珍希望審理時若有必要，能重新勘驗影片，她還要再提出1段新影片當證據。

▲▼朝野女立委混戰，國民黨立委邱若華19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲朝野女立委混戰，國民黨立委邱若華19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

此外，林宜瑾、陳培瑜先前已聲請4位證人，包括林、陳2位本人，以及林的助理鐘晨屹、民進黨立委王正旭，今再新增傳喚郭昱晴與吳秉叡，要證明陳玉珍5人攻擊行為，陳玉珍聲請傳喚國民黨立委林沛祥與葉元之，要證明林宜瑾、陳培瑜說謊。

法官確認雙方均無和解意願，配合立院開會時間，暫訂最快今年4月20日起，排定4個周一下午審理。

▲▼朝野女立委混戰，台灣民眾黨不分區立委林憶君19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲朝野女立委混戰，台灣民眾黨不分區立委林憶君（右）19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於2024年12月20日上午，立院開會表決《選罷法》等修正案，朝野立委都派女將爭搶議場主席台、發生激烈肢體衝突，林宜瑾與陳培瑜趴在主席台上緊抓桌緣不退讓，先後遭陳玉珍從後強行拉開，混亂中均掛彩。

林宜瑾與陳培瑜共同提起本件自訴，控告陳玉珍對她們猛力拉、摔，又穿鋼頭鞋踹踢她們腹、臀等處，造成身體多處挫、裂傷與紅腫、疼痛，且國民黨立委翁曉玲、邱若華、徐巧芯及台灣民眾黨立委林憶君，分別從旁協助壓制她們、任由陳玉珍攻擊，5人均涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／年終獎金看這波！威力彩24槓　下期頭獎突破6.3億
本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處
啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了
最美檢察官自白：40歲前都在演「男子漢」　差點把秘密帶進棺材
墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

陳培瑜哭叫她捏我　陳玉珍提「女立委混戰片」自稱遭壓制

彭佳嶼觀光船遊客心臟驟停　空勤基隆外海極限吊掛

蘆洲夫妻遭砍37刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

東北風助燃！彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！

醉爸開車接小孩下課被捕！黑歷史跳出讓警狂搖頭：6年4度酒駕

女離婚後惡意檢舉、臉書散布警察前夫外遇家暴　判賠8萬元

快訊／蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

走台74到台中？彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

陳培瑜哭叫她捏我　陳玉珍提「女立委混戰片」自稱遭壓制

彭佳嶼觀光船遊客心臟驟停　空勤基隆外海極限吊掛

蘆洲夫妻遭砍37刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

東北風助燃！彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！

醉爸開車接小孩下課被捕！黑歷史跳出讓警狂搖頭：6年4度酒駕

女離婚後惡意檢舉、臉書散布警察前夫外遇家暴　判賠8萬元

快訊／蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

走台74到台中？彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

快訊／年終獎金看這波！威力彩24槓　下期頭獎突破6.3億

陳冠宇告假國訓中心…驚喜現身挺《冠軍之路》　親曝辛苦球員路！

潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

44年沒人繼承！信義、文山「大地主」1.4億土地全歸國庫

宜蘭集團「護照收購」賣中國14本已寄出境　外交部列管追蹤

史上第3高！信義區陸保廠C基地標脫　凱基人壽「101億」拿下地上權

MSC「櫻桃快線」船隻在廣州外海故障　大陸媒體抨擊不應派老船運送

當提摩西夏勒梅跟小勞勃道尼打對台　戲稱「沙丘末日」

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

【孩子的童言童語XD】媽要帶他下樓搭娃娃車！4歲兒：妳去化妝

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

即／蘆洲蔥油餅夫妻慘死　逆子新莊落網

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

即／砍死父母　蘆洲逆子抓到了

蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！問事完返家遭兒砍死

24歲國軍魂斷回營路　女騎士貪快鬼切害命

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

更多熱門

相關新聞

觀光船遊客心臟驟停　空勤極限吊掛

觀光船遊客心臟驟停　空勤極限吊掛

基隆彭佳嶼外海昨（18日）傍晚上演一場堪稱「地獄級」的極限救援！一艘觀光船「魚鱗6號」航行途中，船上1名乘客突發心臟停止（OHCA）陷入昏迷，情況危急。空勤總隊接獲通報後，立即派遣直升機緊急升空，在惡劣海象與昏暗天色下，完成高難度吊掛，成功將病患送醫，從死神手中搶回寶貴生命。

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

中國海警侵擾金門海域　海巡驅離

中國海警侵擾金門海域　海巡驅離

即／砍死父母　蘆洲逆子抓到了

即／砍死父母　蘆洲逆子抓到了

醉爸開車接小孩下課被捕　黑歷史跳出讓警狂搖頭

醉爸開車接小孩下課被捕　黑歷史跳出讓警狂搖頭

關鍵字：

立法委員朝野混戰選罷法腦震盪鋼頭鞋重傷害影音

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

即／蘆洲蔥油餅夫妻慘死　逆子新莊落網

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面