陳培瑜哭叫她捏我　陳玉珍提「女立委混戰片」自稱遭壓制

記者黃哲民／台北報導

陳玉珍等5名在野陣營女立委，被控前年（2024年）底，在立法院議場內對林宜瑾、陳培瑜2位民進黨女立委動粗，涉犯重傷害未遂等罪嫌，台北地院今（19日）勘驗陳玉珍首次提出的蒐證影片，雙方並聲請共8位證人，其中7人是現任立委，加上5名被告女立委，北院訂於今年（2026年）4月開始審理，屆時出庭現任立委人數，堪比立院委員會開會。

▲國民黨立委陳玉珍19日以被告身分到台北地院出庭，否認踹打民進黨立委林宜瑾與陳培瑜。（圖／記者黃哲民攝）

陳玉珍庭訊自稱事發時撞到頭、造成腦震盪有驗傷，她開完庭受訪說，今天勘驗影片，證明她是遭陳培瑜壓在身上，她和其他立委試著排除、沒打人，同案被告立委翁曉玲笑說開庭比開院會還累，另3位被告立委不表示意見。林宜瑾今沒出庭，陳培瑜庭訊由律師指稱陳玉珍才是說謊的人，開完庭也由律師表示，影片有拍到對方攻擊行為，尊重對方答辯，陳培瑜僅說不和解、「（訴訟）繼續往下走」。

▲朝野女立委混戰，民進黨立委陳培瑜（中）19日以自訴人身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

北院去年（2025年）6月間，已花費2.5小時勘驗過林宜瑾、陳培瑜提出的6段蒐證影片，4段來自媒體現場實況節錄，2段各為民進黨立委郭昱晴、林淑芬拍攝，勘驗筆錄記載字斟句酌，看起來像抓、扯的動作，盡量寫成扶、抬等字眼，法官估算林宜瑾遭踹2下、陳培瑜遭踹7下。

去年9月因年度調動新接手的法官，准許陳玉珍聲請重新勘驗，今下午2點20分開庭，花費約2小時再複習一遍6段蒐證影片，5名被告女立委持續爭執筆錄記載，堅稱沒對林宜瑾、陳培瑜施暴，而是協助2人起身離開充滿椅腳等障礙物的衝突區域，避免碰撞、踩踏等危險。

今勘驗重點為陳玉珍首度提出的1段蒐證影片，視角有如空拍機，比起前6段影片受立院議場主席台或人群阻擋，這段影片第1次近距離呈現女將們在主席台後方空間混戰景象，只見陳玉珍坐靠桌椅等雜物，雙腿狀似遭躺在地上的陳培瑜雙腳壓住，陳玉珍手腳並用想推開陳培瑜，眾多旁人試圖拉開2人。

▲朝野女立委混戰，國民黨立委翁曉玲19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

但陳培瑜漲紅著臉、表情痛苦，持續淒厲哭喊「陳玉珍打我」、「陳玉珍捏我」、「她踢我」、「放開我」、「救～命～啊～」，聽見旁人說「陳玉珍躺著打妳？」、「陳玉珍沒動手」，要她趕快起身離開以免危險，陳培瑜高叫「你們不要造謠」、「我為什麼要出去」等語。

來自金門、外號「金門坦克」的陳玉珍說，不是她將陳培瑜抱摔在地，而是她被陳培瑜和范雲拉倒在地，她頭撞到椅腳出現腦震盪、有驗傷，卻被對方說成動用蠻力、極度亢奮而滿臉通紅。

陳玉珍聲稱，她當下很不舒服，陳培瑜壓著她不讓她起身，她努力抵抗，想撥開、排除陳培瑜的壓制，有伸腳擋住對方動作，所以起身後，才會跟指責她踢人的民進黨立委吳秉叡說：「對！就是我，她先撞我、她先踢我的！」她自認當下是防衛，絕沒踹打、抓捏陳培瑜。

▲朝野女立委混戰，國民黨立委徐巧芯19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

另4位被告女立委和律師呼應陳玉珍說法，均否認趁亂助拳，堅稱試著分開陳玉珍與陳培瑜在地上的纏繞、想將陳培瑜抬離現場，且陳培瑜自稱受傷部位，在影片中看不出遭攻擊。

法官數度高分貝制止被告女立委們和律師提前辯論，要求切題核對筆錄記載與影片呈現場景是否相符，再花費逾1.5小時終於完成勘驗，但陳玉珍希望審理時若有必要，能重新勘驗影片，她還要再提出1段新影片當證據。

▲朝野女立委混戰，國民黨立委邱若華19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

此外，林宜瑾、陳培瑜先前已聲請4位證人，包括林、陳2位本人，以及林的助理鐘晨屹、民進黨立委王正旭，今再新增傳喚郭昱晴與吳秉叡，要證明陳玉珍5人攻擊行為，陳玉珍聲請傳喚國民黨立委林沛祥與葉元之，要證明林宜瑾、陳培瑜說謊。

法官確認雙方均無和解意願，配合立院開會時間，暫訂最快今年4月20日起，排定4個周一下午審理。

▲朝野女立委混戰，台灣民眾黨不分區立委林憶君（右）19日以被告身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於2024年12月20日上午，立院開會表決《選罷法》等修正案，朝野立委都派女將爭搶議場主席台、發生激烈肢體衝突，林宜瑾與陳培瑜趴在主席台上緊抓桌緣不退讓，先後遭陳玉珍從後強行拉開，混亂中均掛彩。

林宜瑾與陳培瑜共同提起本件自訴，控告陳玉珍對她們猛力拉、摔，又穿鋼頭鞋踹踢她們腹、臀等處，造成身體多處挫、裂傷與紅腫、疼痛，且國民黨立委翁曉玲、邱若華、徐巧芯及台灣民眾黨立委林憶君，分別從旁協助壓制她們、任由陳玉珍攻擊，5人均涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌。