館長獻站台處女秀　怒嗆韓國瑜「太扯」：有眼睛的人都看得出來

▲林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，館長陳之漢到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨立委林淑芬7日下午於蘆洲舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部成立大會」，網紅「館長」陳之漢致詞時表示，自己在去年高雄市長選舉時是支持國民黨候選人韓國瑜，「但他這個人實在太扯了，有眼睛的人都看得出來」，呼籲大家在明年的總統選舉一定要支持總統蔡英文。

林淑芬7日下午於蘆洲舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部成立大會」，現場邀請包括副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、民進黨副秘書長林飛帆、歡樂無法黨主席邱威傑、時代力量台北市議員黃郁芬、網紅「館長」陳之漢及名嘴黃越綏等人熱情站台力挺，前環保署長詹順貴與民進黨不分區立委候選人洪申翰也驚喜現身。

▲館長陳之漢到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



館長表示，自己認識非常多政治人物，但從來沒有幫任何人站過台，自己身為蘆洲人是非常驕傲的一件事，看到林淑芬在立法院的表現與其他立委相比是非常不一樣的，因為林淑芬是蘆洲的立委「我還是一定得來」。

館長說，自己在去年高雄市長選舉時是支持國民黨候選人韓國瑜，「但他這個人實在太扯了，有眼睛的人都看得出來」，呼籲大家在明年的總統選舉一定要支持總統蔡英文以及林淑芬，尤其年輕人一定要在投票當天展現出台灣年輕人的力量。

館長也說，看到香港、新疆與西藏的案例，他認為台灣絕對不可以成為這樣子的國家，台灣是一個值得驕傲的國家，在亞洲不論是民主自由還是人權保障都是排名第一，希望所有蘆洲鄉親用「碾壓式」的方式，讓中共看見台灣人絕對不屈服的精神，而台灣人選擇的正是自由與民主。

▼林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，館長陳之漢到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

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