　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／不畏13度低溫！韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者楊蕓／新竹報導

國民黨總統候選人韓國瑜7日出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，即便入夜後體感溫度僅13度，新竹縣政府廣場仍湧入一萬兩千名支持者。

▲▼韓國瑜出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜致詞時表示，他心裡非常多感嘅，2019年全台灣人民用「亂」形容，而蔡英文執政以來，2016年，蔡英文當總統後，當年台灣人民選了「苦」，2017年選了「茫」，2018年，九合一選舉民進黨大敗，民眾選了「翻」，2019年選了「亂」，是台灣人民表達最強烈的抗議。韓國瑜接著高聲呼籲，如果未來四年蔡英文繼續執政，2020之後的四年，「我可以跟大家報告，就是慘慘慘慘！」一句話讓台下支持者沸騰。

韓國瑜痛批，走遍台灣傾聽之旅，台灣人民「士農工商」都過得非常辛苦，「士」不論大學教授、軍公教警消，年金改革大家罵翻天；「農」包括農民漁民都在怨嘆找不到好通路，賣不到好價格；「工」勞工朋友被一例一休卡住，今年估計要倒閉的工廠有4萬家，因為蔡英文執政太差，每家公司十名工人，就有四十萬勞動力準備失業。

至於「商」，韓國瑜表示， 中小企業哇哇叫，不管任何企業都怕ECFA到期，若沒辦法繼續，台灣所有出品40%大陸市場都要關稅，東南亞國家關稅優惠，台灣進不去，代表我們出口將要加重稅負，東西賣不出去、人進不來，如何發大財？士農工商百工百頁都在擔心未來。

▲▼韓國瑜出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼韓國瑜出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

ET快訊
與男友吵架！女大生衝男同事家喝酒…失聯6天「確認遇害了」
合歡山驚傳貨車墜谷「3人受困」！1男無生命跡象…6歲女童疑摔
《追我吧》主持人爆不爽走人！「對節目組心寒」離開14年崗位
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

圖／不畏13度低溫！韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

痛批國民黨大陣仗探病「秀下限」　時力：無法容忍把醫院當作政治秀場

藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

民進黨執政4年「苦茫翻亂」　韓國瑜：蔡英文連任將會「慘慘慘慘」

綠委曝馬英九接見中共政委不只一位　馬辦：炒作、無聊

館長獻站台處女秀　怒嗆韓國瑜「太扯」：有眼睛的人都看得出來

鄭文燦酸韓國瑜：把講粗話當接地氣　低估台灣人智慧

蔡英文挑綠媒辦辯論？　蔡辦：去年韓國瑜辦在三立、藍營卻造假不實訊息

林飛帆：民進黨不會讓2020大選　成為台灣最後一場選舉

快訊／不分區提名被刷掉　國民黨聘張顯耀任副秘書長兼發言人

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

謝和弦3萬元交保一回家就脫光　大嗆柯文哲：沒LP

圖／不畏13度低溫！韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

痛批國民黨大陣仗探病「秀下限」　時力：無法容忍把醫院當作政治秀場

藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

民進黨執政4年「苦茫翻亂」　韓國瑜：蔡英文連任將會「慘慘慘慘」

綠委曝馬英九接見中共政委不只一位　馬辦：炒作、無聊

館長獻站台處女秀　怒嗆韓國瑜「太扯」：有眼睛的人都看得出來

鄭文燦酸韓國瑜：把講粗話當接地氣　低估台灣人智慧

蔡英文挑綠媒辦辯論？　蔡辦：去年韓國瑜辦在三立、藍營卻造假不實訊息

林飛帆：民進黨不會讓2020大選　成為台灣最後一場選舉

快訊／不分區提名被刷掉　國民黨聘張顯耀任副秘書長兼發言人

馬修連恩開唱暖籲「珍惜當下」...金曲歌后助陣獻聲！

SBL／轉戰台啤最大目標？　黃鎮：想再拿一次冠軍

快訊／淡水驚傳火警！女子「抱貓竄逃」1人送醫　網傻：有人喊玉石自焚

謝和弦私人臉書顯示「單身」！　狂洗版嗆爆…預告今晚「台中正常演出」

受不了濕冷天氣！逃去南半球避冬　上天高空跳傘、下海尋找美麗大堡礁

圖／不畏13度低溫！韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

「想生會哭的孩子！」媽曝前2胎血淚史　床邊一句話惹哭醫：明天是他忌日

年終賽盼破小組賽魔咒　周天成終極目標東奧

大專棒聯／台體菜鳥顏清浤建功　逆轉勝飆淚壓力釋放

與男友吵架！女大生衝男同事家喝酒…失聯6天「確認遇害了」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

王淺秋閃辭　新任局長皺眉2秒嘆氣

館長嗆賭：小英當選請「6000份雞排」

韓家臣6月走4人！王淺秋嗆議員：老是霸凌官員

影片還原！陳宜民先拍帽再雙手推女女警

韓國瑜簽MOU執行率7％　農民吐心聲

圖／郭台銘秀與川普、梅蘭妮亞合照

王浩宇狂譏學姊：比王淺秋扯1000倍

卡神網軍案重挫綠營　他曝：韓營一定後悔

沒表明身分？「完整對話」狠打臉陳宜民！女警：我是保六的

「心動系」立委10強出爐！高嘉瑜狠甩賴品妤

何庭歡要顏若芳道歉：罵完後偷改貼文就沒事？

idcc集團驚見「游錫堃PTT帳號」　站方公告刪除

近距離畫面曝光／陳宜民狠推女警「妳是什麼？滾出去！」 藍委圍剿外交官

韓國瑜：用選票終結2019「亂」字

更多熱門

相關新聞

時力痛批國民黨大陣仗探病「秀下限」

時力痛批國民黨大陣仗探病「秀下限」

國民黨立委陳玉珍、林奕華6日上午前往外交部抗議，在推擠過程中受傷送醫，國民黨總統參選人韓國瑜與多位國民黨高層接連趕赴台大醫院探視。對此，時代力量7日批評，「國民黨把醫院當秀場，嚴重影響民眾就醫的權利！」國民黨要用什麼胡亂來的方式監督執政黨、要如何秀下限，社會大眾都看在眼裡，台灣也當然值得更好的在野黨。

藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

韓國瑜：蔡英文連任將會「慘慘慘慘」

韓國瑜：蔡英文連任將會「慘慘慘慘」

館長獻站台處女秀怒嗆韓國瑜太扯

館長獻站台處女秀怒嗆韓國瑜太扯

國民黨籲選票全投林燕祝

國民黨籲選票全投林燕祝

關鍵字：

韓國瑜2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

謝和弦「比較愛大麻」嗆妻

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

謝和弦：愛哭像個娘們！

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

喝醉拒付99萬帳單！孫生東區夜店「遭安管強行拖走」

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面