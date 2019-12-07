圖／不畏13度低溫！韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

▲韓國瑜出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者楊蕓／新竹報導

國民黨總統候選人韓國瑜7日出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，即便入夜後體感溫度僅13度，新竹縣政府廣場仍湧入一萬兩千名支持者。

韓國瑜致詞時表示，他心裡非常多感嘅，2019年全台灣人民用「亂」形容，而蔡英文執政以來，2016年，蔡英文當總統後，當年台灣人民選了「苦」，2017年選了「茫」，2018年，九合一選舉民進黨大敗，民眾選了「翻」，2019年選了「亂」，是台灣人民表達最強烈的抗議。韓國瑜接著高聲呼籲，如果未來四年蔡英文繼續執政，2020之後的四年，「我可以跟大家報告，就是慘慘慘慘！」一句話讓台下支持者沸騰。

韓國瑜痛批，走遍台灣傾聽之旅，台灣人民「士農工商」都過得非常辛苦，「士」不論大學教授、軍公教警消，年金改革大家罵翻天；「農」包括農民漁民都在怨嘆找不到好通路，賣不到好價格；「工」勞工朋友被一例一休卡住，今年估計要倒閉的工廠有4萬家，因為蔡英文執政太差，每家公司十名工人，就有四十萬勞動力準備失業。

至於「商」，韓國瑜表示， 中小企業哇哇叫，不管任何企業都怕ECFA到期，若沒辦法繼續，台灣所有出品40%大陸市場都要關稅，東南亞國家關稅優惠，台灣進不去，代表我們出口將要加重稅負，東西賣不出去、人進不來，如何發大財？士農工商百工百頁都在擔心未來。