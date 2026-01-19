　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

視察三峽污水下水道接管工程　侯友宜：新北接管戶數全國第一

▲視察三峽污水下水道接管工程。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜19日前往三峽區視察污水下水道用戶接管工程，並表示，市府會持續努力建構完善的污水處理系統，打造永續環境。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（19日）前往三峽區視察污水用戶接管工程，並代表市民向第一線施工人員表達感謝，侯友宜表示，污水下水道建設是城市轉型最關鍵的「隱形工程」，三鶯二期第10標及第12標將於2028年全數完工，屆時可再接管8,610戶，讓三峽區的用戶接管普及率進一步提升至51.18%，逐步建構完善城市的污水系統。

侯友宜指出，為了持續提升市民生活品質，新北市府在財務調度上展現高度決心，不僅積極編列預算確保工程持續推動，2026年更自籌達12.94億元投入污水建設，讓各區接管工程不間斷。他進一步說明，自2019年至2025年，新北市已完成35萬806戶污水用戶接管，占六都接管總數的33%，累計接管戶數已達127萬4,682戶，整體污水處理率高達92.64%，接管戶數與處理率雙雙穩居全國第一。

▲視察三峽污水下水道接管工程。（圖／新北市水利局提供）

▲視察三峽區污水下水道接管工程，侯友宜：新北接管戶數全國第一。

水利局長宋德仁簡報中說明，針對三峽地區的規劃，特別感謝內政部國土署的經費補助，目前「三鶯實施計畫第二期修正」已提報國土署，持續爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及未來三峽地區接管工程經費，即便施工條件艱難，但為了環境永續，水利局仍會憑藉專業與毅力，以穩健的財政規劃支撐各項基礎建設，讓新北市持續邁向現代化城市的標竿。

宋德仁表示，污水接管施工環境極為惡劣且辛苦，由於污水管線是最後才埋設的民生管線，工程人員常需在狹窄後巷及複雜的地下管線中穿梭，甚至面臨建物型態特殊、無接管空間或涉及私地等難題，每一戶接管都需要克服重重困難。但透過專業技術與積極溝通，市府團隊一步一腳印，將這項吃力不討好的工作轉化為後巷環境改善的契機。

最後，侯友宜指示水利局務必持續與民眾積極協調，讓市民了解接管流程及相關權利義務，並特別感謝市民的體諒與配合，因為有大家的主動參與，才能順利完成污水接管的最後一哩路。他也期許施工團隊如期如質完成工程，避免施工造成市民生活過久的不便，攜手為新北市民打造更舒適、清新的樂活居所。

▲視察三峽污水下水道接管工程。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局長宋德仁進行三峽污水下水道工程簡報說明。

▲視察三峽污水下水道接管工程。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜表示，污水處理好，整體環境就會好，也能帶動環境永續，市府會持續努力建構完善的污水處理系統。

▲視察三峽污水下水道接管工程。（圖／新北市水利局提供）

▲後巷經由污水接管後，污水就不再排放至後巷，改善環境衛生。

▲視察三峽污水下水道接管工程。（圖／新北市水利局提供）

▲施工人員在後巷進行污水用戶接管。

【更多新聞】

►彭佳嶼觀光船遊客心臟驟停　空勤基隆外海極限吊掛

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／年終獎金看這波！威力彩24槓　下期頭獎突破6.3億
本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處
啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了
最美檢察官自白：40歲前都在演「男子漢」　差點把秘密帶進棺材
墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察三峽污水下水道接管工程　侯友宜：新北接管戶數全國第一

從倉庫到博物館！新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

檢方反詐戰線前移！南檢、橋檢攜手南科　簽署反詐合作備忘錄

中國海警再度侵擾金門海域　海巡頂強風巨浪併航驅離

台西鄉公所公開抽籤查財產　廉政作業回到陽光下

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」　籲停止轉傳不實訊息

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

視察三峽污水下水道接管工程　侯友宜：新北接管戶數全國第一

從倉庫到博物館！新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

檢方反詐戰線前移！南檢、橋檢攜手南科　簽署反詐合作備忘錄

中國海警再度侵擾金門海域　海巡頂強風巨浪併航驅離

台西鄉公所公開抽籤查財產　廉政作業回到陽光下

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」　籲停止轉傳不實訊息

快訊／年終獎金看這波！威力彩24槓　下期頭獎突破6.3億

陳冠宇告假國訓中心…驚喜現身挺《冠軍之路》　親曝辛苦球員路！

潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

44年沒人繼承！信義、文山「大地主」1.4億土地全歸國庫

宜蘭集團「護照收購」賣中國14本已寄出境　外交部列管追蹤

史上第3高！信義區陸保廠C基地標脫　凱基人壽「101億」拿下地上權

MSC「櫻桃快線」船隻在廣州外海故障　大陸媒體抨擊不應派老船運送

當提摩西夏勒梅跟小勞勃道尼打對台　戲稱「沙丘末日」

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

地方熱門新聞

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

金門「這支消防栓」　消防員優惠

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

身分表述遭過度解讀　陳玉珍秀護照

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」籲停止轉傳不實訊息

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

拜拜忘了在燒水！善化煮食冒煙驚魂

小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

更多熱門

相關新聞

新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

新北市第十三屆「環保小局長」系列課程《淨零出任務》於17日正式展開。透過惜食手作、綠建築參訪及博物館永續行動等實地學習，引導學童從生活理解淨零碳排。課程結合聯合國永續發展目標與城市減碳策略，讓孩子親身參與食物再造、能源計算及文化保存，將永續理念化為具體行動，扎根環境素養，成為未來推動淨零轉型的重要種子。

賓士GT跑車被撞求償156萬　法院判逆向駕駛全賠

賓士GT跑車被撞求償156萬　法院判逆向駕駛全賠

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

新北藥師佛文化節登場　齊修善念祈願眾生安樂

新北藥師佛文化節登場　齊修善念祈願眾生安樂

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

關鍵字：

新北市污水接管三峽區侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

即／蘆洲蔥油餅夫妻慘死　逆子新莊落網

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面