彭佳嶼觀光船遊客心臟驟停　空勤基隆外海極限吊掛

記者郭世賢／基隆報導

基隆彭佳嶼外海昨（18日）傍晚上演一場堪稱「地獄級」的極限救援！一艘觀光船「魚鱗6號」航行途中，船上1名乘客突發心臟停止（OHCA）陷入昏迷，情況危急。空勤總隊接獲通報後，立即派遣直升機緊急升空，在惡劣海象與昏暗天色下，完成高難度吊掛，成功將病患送醫，從死神手中搶回寶貴生命。

▲基隆彭佳嶼外海乘客突發心臟停止（OHCA），空勤總隊搏浪吊掛搶命成功。（圖／取自於「空勤總隊」臉書粉專）

此次任務由正駕駛宋得明率領金牌機組執行，副駕駛邱景冠協助監控儀表與周邊空域，機工長曾武雄負責關鍵吊掛操作與後艙指揮；實際垂降至搖晃船身、執行救援的，則是海巡署空勤吊掛分隊士官長范振聖與隊員徐子棋。

空勤人員形容，這次行動是「海上最難考題」。當時海象不佳，船體隨巨浪劇烈起伏，小型漁船甲板空間極度狹小，周邊還布滿釣竿、無線電天線與電線，宛如一張致命「蜘蛛網」。夕陽西下、視線受限，任何一個失誤，都可能導致鋼索纏繞船體，危及救援人員與直升機安全。

正駕駛宋得明在強風中精準操控，將直升機穩定懸停於漁船上方；機工長曾武雄趴在艙門邊，全神貫注緊盯下方如同「移動靶心」般的狹小甲板空隙。垂降的范振聖士官長必須在劇烈晃動中，精準避開所有障礙物，才能安全落船。

救援過程中，全靠長年培養的默契與即時手勢溝通。「鋼索一放多，地面比手勢，後艙立刻收！」在目視困難的情況下，機組員展現近乎「心電感應」的協同作業。范振聖成功降落後，迅速完成病患固定，機工長果斷收繩，正駕駛隨即將直升機拉回安全空域。

整起高風險救援僅耗時數分鐘，於昨日下午5時25分圓滿完成，病患隨後送抵松山機場轉送醫院治療。這群空勤與海巡人員再次以專業與勇氣，完成一場拿命拚搏的極限任務，為海上救援寫下驚險卻溫暖的一頁。