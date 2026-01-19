從倉庫到博物館！新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

▲第十三屆「環保小局長」展開《淨零出任務》課程，在八里區行政中心透過實地走讀、案例導覽與操作體驗，引導孩子以生活化方式理解淨零概念。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第十三屆「環保小局長」系列課程《淨零出任務》於17日正式展開。透過惜食手作、綠建築參訪及博物館永續行動等實地學習，引導學童從生活理解淨零碳排。課程結合聯合國永續發展目標與城市減碳策略，讓孩子親身參與食物再造、能源計算及文化保存，將永續理念化為具體行動，扎根環境素養，成為未來推動淨零轉型的重要種子。

環保局簡任技正李俊毅表示，極端氣候已成全球共同面對的嚴峻挑戰。新北市自2020年簽署氣候緊急宣言後，即著手規劃2030及2050年的淨零目標與策略。隨著《新北市氣候變遷因應行動自治條例》於去年經議會三讀通過，新北市的淨零轉型將更具制度與法制基礎，持續朝2050淨零排放目標邁進。淨零轉型需要長期推動，期盼透過「環保小局長」計畫，讓孩子從小扎根淨零素養，未來成為新北淨零轉型的重要推手。

▲認識循環經濟中的環保奇兵「黑水虻」。

首堂課「惜食手作課程」於「1919食物銀行台北倉儲」進行。小局長們深入認識食材如何被募集、分類、儲存並分配給需要的人，從而深化對聯合國永續發展目標中「消除貧窮」與「終止飢餓」的理解。在手作環節中，學童將外觀不佳的「格外品」或即期食材，創意轉化為惜食料理，實踐食物「再分配、再加值、再利用」的精神。課程中也介紹了循環經濟中的環保奇兵「黑水虻」，讓孩子認識這類腐食性昆蟲如何將廚餘轉化為有機肥與飼料，在資源循環中扮演關鍵角色。

第二堂課「E起向前淨」從住商、交通與工業三大面向切入，引導小局長理解城市邁向淨零的整體策略。學童前往八里區公所，親身體驗綠建築的節能設計，並現場操作建築能效EUI計算。課程同時說明運具電動化如何降低污染與溫室氣體排放，並引導孩子認識碳盤查與減碳行動的基本邏輯。在工業淨零方面，安排參訪晉瑜企業，觀察工業能源汰換與脫煤轉型的實際案例。課程中也談到碳盤查方法，讓學童理解校園同樣可依據「找出碳排放源－減量行動－檢視成效」的架構，建立適合自己的校園碳盤查與減碳實踐模式。

▲藉由碳盤查學習，建立適用於自己的校園碳盤查與減碳實踐方式。

第三堂課「博物館的永續行動課」走進新北市十三行博物館。該館是新北首座發布永續白皮書、兼具環境教育功能的考古博物館。小局長踏入15公尺長的沉浸式海底隧道，參與「湛藍十三：水下考古永續傳承」課程，認識科技工具如何守護受氣候變遷威脅的水下文化資產。透過學習博物館如何進行永續治理盤點、訂定行動目標，小局長見證了文化機構如何發揮社會影響力，達成環境與文化的雙重永續目標。

環保局強調，邁向淨零不僅需要政策推動，更仰賴日常生活中的實際行動。期盼小局長將課程所學帶回校園，與同學共同關注校園能源使用與減碳議題，嘗試規劃可立即執行的行動方案，逐步建立屬於自己的淨零生活模式，成為推動校園與社區永續行動的重要種子。

▲參訪晉瑜企業，了解產業能源轉型達成工業脫煤。

▲走入新北市十三行博物館進行「博物館的永續行動課」。

▲第十三屆環保小局長合影。