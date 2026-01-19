台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

▲台積電。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

媒體人謝寒冰，近日對「台積電被搬到美國」相關議題發表看法，賴清德根本就是在協助川普「掏空台灣」，4成以上的產能搬到美國去，未來也會將資金投到美國，「哪有餘力在台灣繼續建廠？」且台灣經濟現在就是靠台積電在撐，等之後全部都搬到美國，「台灣就垮了，台股也垮！」

產能移至美國 謝寒冰：台灣、台股一起垮



謝寒冰在節目《大新聞大爆卦》表示，台積電是台灣「最強」且「唯一」的關鍵企業，大家都在開心雙方合作，但他認為「賴清德在協助川普，加速掏空台灣。」他指出，台積電4成以上的產能搬到美國去，未來幾年，能夠運用的資金，也將全部都投入美國。

謝寒冰質疑，「他哪有餘力在台灣繼續建廠？他哪有餘力，再去做更先進製程的研發？」且在滿足美國需求的過程中，台灣恐在競爭上遭到拉開差距。他認為，台灣經濟主要仰賴台積電與高科技產業支撐，若供應鏈「全部到美國去」，台灣就會受到重擊。

謝寒冰指出，等到台積電的重心越來越放在美國後，台灣就垮了，「到最後股票也不用在台灣了，台股也垮了，我們的先進產業也都跑到美國去了，請問一下台灣剩什麼？」

他感嘆，台灣人就是害怕川普，「怕川普不高興，所以他們要什麼，就奉上來」，台灣人以為川普把自己當作戰略夥伴，但美方從未正式承諾保護台灣，「他有說要保護台灣嗎？沒有啊，台灣已經徹徹底底被賣了。」