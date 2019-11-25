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民進黨選情回溫　黨政人士：韓國瑜是民主寶貴一課...人民只想讓他趕快下課

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▲蔡英文總統連任嘉義市聯合競選總部成立大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔡英文總統連任嘉義市聯合競選總部成立大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／嘉義報導

2020總統立委大選倒數48天，24日距離去年九合一大選也正式滿一年。民進黨一年前在1124慘敗，如今總統蔡英文在各家民調數字幾乎都是大勝韓國瑜兩位數，立委選情也逐漸回溫。綠營黨政人士分析，韓國瑜的「韓式選戰風格」對台灣民主是寶貴的一課，「但現在人民只想讓他趕快下課」。

去年九合一大選11月24日投開票，民進黨慘敗。其中，陳其邁更在深綠選區輸給當時聲勢正旺的韓國瑜。面對敗選，蔡英文辭去民進黨主席一職，強調要為選舉結果負上完全的政治責任。

民進黨敗選後痛定思痛，幾次立委補選成績都不錯，替慘敗成績止血。蘇貞昌接任行政院長後，力推「有感」政績，也再替蔡政府加分不少，一步一步贏回選民信任。另一邊的國民黨，在九合一大選時風光拿下高雄市長寶座的韓國瑜卻陷入背信選總統、不顧市政，以及政見跳票種種爭議。

陳其邁16日在蔡英文高雄競總成立大會造勢致詞時痛批韓國瑜輕諾寡信，政見跳票，不到四個月就要去選總統，在市民最需要他的時候卻找不到市長。最近幾份民調都顯示，蔡韓兩陣營民調越拉越大，蔡英文幾乎都以「2位數」領先韓國瑜。綠營從慘敗到民調領先2位數，蔡英文24日當天在台中、嘉義造勢活動更是場場大爆滿，上演復仇記。

黨政人士分析，民進黨選情回溫有內外兩個面向。對內，民進黨了解到現在的民意環境，需要一個可以快速反應的政府，能夠針對民意做即時的調整。在能精準掌握民意的情況下，蔡政府政策可以快速因應民意，如今是「響應式政府」時代。

另一方面，黨政人士指出，政績的顯現需要時間，經過過去三年的努力，如今政績逐漸開花結果，人民感受到民進黨是有能力的政府，政績的說服力自然比去年更加強力。

至於外部因素，黨政人士表示，經過1124一年以後，韓國瑜等政治人物受到檢視，「結果證明信口開河的政治風格不堪一擊，韓式競選風格成為台灣民主寶貴的一課，現在人民只想讓他趕快下課。」此外，這一年來中國大陸的威脅級數升高，香港的情勢更證明獨裁的危機並不遙遠，種種都讓國人更嚴肅地看待手中的一票。對民主社會未來的決定性，這些都是造成藍綠彼此消長的原因。

針對民進黨選情回溫，黨政人士說，確實目前綠營支持度調查都呈現正面，民進黨對於選情有一定的信心，但是仍然會審慎以對，「民眾是否會把手中的一票順利投下去，這個是我們所關心的，希望這個支持度能夠落實成選票，這是關鍵。」

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