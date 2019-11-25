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游錫堃：香港改變命運不樂觀　接受一國兩制後難逃對岸掌握

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▲▼賴清德、游錫堃出席民進黨記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲游錫堃出席民進黨記者會。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

前行政院長游錫堃25日上午出席民進黨「護國保台助選團」記者會時，針對香港泛民主派選情大勝表示，是不是可以改變香港的命運不樂觀，改變的機會不高，因為接受一國兩制之後，要逃脫大陸掌握非常困難。

游錫堃表示，戰爭會有很多戰役，2020的這場選戰是台灣邁向正常國家的關鍵性戰役，如果能夠打好，台灣會有後續的發展，但只要打不好，過去所謂藍軍已經不藍，甚至有被「赤化」的感覺。

游錫堃指出，香港區議會選舉的結果顯示，香港民心向背，這5個多月來自己對香港有不少的擔憂，而這場選舉雖然有喜悅跟希望，但這是不是代表可以改變香港命運，他認為並不樂觀。

游錫堃認為，香港改變命運的機會還是不高，因為接受了一國兩制之後，要逃脫大陸的掌握非常困難；他談到台灣的現況時則表示，民進黨在2020關鍵性戰役上要全力以赴，很榮幸擔任團長，願意跟團隊共同來努力。

▼賴清德、游錫堃出席民進黨記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲▼賴清德、游錫堃出席民進黨記者會。（圖／記者陶本和攝）

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