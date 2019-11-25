3千鄉親、5千網友齊讚聲　英德鶯歌連線相挺蘇巧慧

【企劃特輯】

▲蘇巧慧三年耕耘，獲多元族群支持。（圖／資料照，下同）

總統蔡英文24日一早就到鶯歌為立委蘇巧慧站台，現場超過3千位鄉親熱情接待，線上直播更高達5千人同時在線觀看，並且，現場更有新住民、原住民及客家等多元族群團體力挺，展現蘇巧慧不分藍綠、不分族群的高人氣。

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蔡英文致詞時表示，她剛當總統時，照顧0～6歲幼兒的預算只有2百多億，她3年的努力下，現在已達6百多億，並且，為了讓年輕爸媽更輕鬆，原先2千5百元的津貼將加碼到5千元，她開玩笑地說，還沒結婚的、打算結婚的可以趕快行動，就能越快用到這些好處。蔡英文也強調，她當總統就是要維護台灣人的權益，讓世世代代的台灣人都能有主權、有自由、有民主，她呼籲明年1月11日，蘇巧慧一票、蔡英文一票、民進黨一票。

▲蔡英文呼籲2020大選給蔡英文一票、蘇巧慧一票。

▲3千鶯歌鄉親熱情支持蔡英文及蘇巧慧。

桃園市長鄭文燦也到場力挺蘇巧慧，他說，蘇巧慧當立委後，一屆成績抵過10年，蘇巧慧關心教育，關心年輕人，關心交通，每一件工作都有成績單，老問題迎刃而解，舊問題找到方法。鄭文燦呼籲，鶯歌建設不能斷，國會就要過半。賴清德副總統候選人則說，蘇巧慧在立法院教育文化委員會，實實在在推動法案，照顧偏鄉與兒童的教育，更重視台灣本土文化，前前後後共推動70幾個法案。並且，蘇巧慧也獲得公督盟評選優秀立委，賴清德說，要得第一名相當不簡單，不但要全勤，而且不能只簽到完就離開，更要認真、有料的質詢，蘇巧慧獲獎是鶯歌人的驕傲，呼籲大家要讓「英德勝利、巧慧連任」，2020台灣才能一起勝利。

▲鄭文燦及賴清德力挺蘇巧慧留國會。

蘇巧慧致詞時先是感謝超過3千位鄉親與線上5千位網友的熱情支持，更感謝鶯歌區20里的里長通通站出來支持。蘇巧慧回憶20年前，跟蘇貞昌到鶯歌視察陶博館建設的第一印象，在蘇貞昌與所有前輩的努力下，大家將陶博館蓋起來、讓老街亮起來，甚至填土造地，讓三鶯新生地長出來。建設之餘，更舉辦最好的鶯歌陶瓷嘉年華，一連10天，吸引超過200萬人次遊客，讓所有的台灣人看見鶯歌。但蘇巧慧也感嘆，這幾年鶯歌的進步卻慢了，20年前最美的博物館，20年後卻漸漸蒙塵，正是因為自己對鶯歌20年來的深厚情感，她不忍鶯歌漸漸消沈，因此3年多來她努力打拚，從爭取三鶯大橋改建經費鳳鳴臨時車站以及陶博館的整修經費，就是要讓鶯歌重返光榮。蘇巧慧說，2020台灣要贏，鶯歌就必須先贏，希望大家能支持好立委，讓巧慧留國會，讓鶯歌真的能夠風華再現。

▲3千鶯歌鄉親相挺，蘇巧慧要讓鶯歌風華再現。