不分區惹議　顏清標：再不爽，看國旗面子上也要投國民黨

▲顏寛恒成立競選總部，韓國瑜、顏清標到場。（圖／記者楊蕓攝）

記者黃巈禾／台中報導

國民黨台中市立委顏寬恒力拚連任，23日上午成立競選總部大會，父親顏清標、國民黨總統候選人韓國瑜都到場支持。值得注意的是，顏寛恒成立競選總部，但舞台背板只有一面大國旗，沒候選人的標誌。顏清標致詞時表示，「再不爽，看在這片國旗的面子上，政黨票一定要支持國民黨，好嗎？」

顏清標表示，「龍介說他如果當選，國民黨就贏，韓國瑜就當選總統，所以拜託你，政黨票就要支持這一面國旗，好嗎？」國旗這麼大片，代表他們父子倆對中華民國的重視，不用懷疑，「我們把韓國瑜送進總統府，好嗎？」

顏清標喊得嘶聲力竭，全場大喊「好」，接著他高喊「庶民總統」，台上台下齊喊「韓國瑜」。顏清標再喊「顏寬恒」，現場都喊「凍蒜」，現場氣氛非常熱絡。

最後，顏清標還說，「再不開心、再不爽，看在這片國旗的面子上，政黨票一定要支持國民黨，好嗎？如果好，我向你們行禮！」

事後顏寬恒在臉書表示，民進黨執政四年，每天喊拚經濟，拚的都是政黨與個人利益，但人民呢？口惠而實不至，而這次選擇「繼續耕耘」當競選標語，就是認為地方經營要像栽種秧苗一樣，民意代表一出門，就像在田間巡頭看尾，只有腳踏實地澆水施肥，讓鄉親看得到、找得到，才能聽見基層聲音，並將心聲帶進立法院。

▲顏寛恒成立競選總部，舞台背景是一面大國旗。（圖／翻攝顏寛恒臉書，下同）

顏寬恒強調，「耕耘沒撇步，只有腳踏實地，默默做、骨力行，讓寬恒為大家繼續來打拼」，他用最真誠的心，懇求各位鄉親朋友，明年1月11日，將手中神聖寶貴的一票，投給認真、努力、在地的寬恒，讓寬恒繼續在立法院為大家推動建設、爭取福利。

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