再批國民黨不分區　卓榮泰：吳敦義把一桶桶紅色汽油倒自己頭上

▲卓榮泰批吳敦義「把一桶一桶的紅色汽油倒在自己的頭上」。（圖／民進黨提供，下同）

記者黃巈禾／基隆報導

民進黨主席卓榮泰23日下午到基隆，為立委蔡適應總部成立站台。針對國民黨不分區名單，卓榮泰表示，國民黨主席吳敦義「不要怪誰抹紅他，是吳敦義主席自己把一桶一桶的紅色汽油倒在自己的頭上，對不對？沒有人抹紅他，是他們敢大刺刺的公然和中國連成一起」。

卓榮泰表示，民進黨政黨支持度超越國民黨，這是基隆鄉親給台灣的助力，他要感謝大家，「但是我們的對手也在改變，中國國民黨的體質在改變，公然和中國共產黨合成一體」。

卓榮泰指出，中國大陸主席習近平發表了一國兩制台灣方案之後，國民黨開始說和平協議，到3月國民黨總統候選人韓國瑜直接進到中聯辦，「公然的進去，悄悄的講話」，現在又在他們的不分區名單當中，公然提名吳斯懷和葉毓蘭。

卓榮泰提到，國民黨知道台灣的現時的覺醒讓他們無法單獨取得勝利，須連結共產黨，「不要怪誰抹紅他（指吳敦義），是吳敦義主席自己把一桶一桶的紅色汽油倒在自己的頭上，對不對？沒有人抹紅他，是他們敢大刺刺的公然和中國連成一起」。

對此，國民黨發言人洪于茜表示，提醒民進黨支持度不是敢喊就有，敬吿卓榮泰與其把心力用在人身攻擊，還是把時間用來督導民進黨總統、立委參選人提出利民政策政見，「貴黨打選戰難道只剩抹紅一技，黔驢技窮了嗎？」

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