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《返校》《陽光普照》金馬大贏家！陳其邁：自由的土壤才能孕育希望的芬芳

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▲第56屆金馬獎，最佳原創電影歌曲由《返校》的光明之日拿下。（圖／攝影中心）

▲第56屆金馬獎，最佳原創電影歌曲由《返校》的光明之日拿下。（圖／攝影中心）

記者蔣婕妤／台北報導

第56屆金馬獎頒獎典禮23日落幕，國片《返校》《陽光普照》成大贏家。行政院副院長陳其邁稍早透過臉書恭喜得獎者，他也提到，「自由的土壤才能孕育希望的芬芳」。

第56屆金馬獎頒獎典禮於11月23日在台北國父紀念館舉行，稍早由李安與王童共同頒發最佳電影獎後正式落幕。《陽光普照》入圍11項奪走最佳劇情長片（最佳電影）、最佳導演、最佳男主角等重要獎項，再加上昨（22）日奪下金馬獎觀眾票選最佳影片，以6獎成為最大贏家，今年最賣座的台灣電影《返校》同樣抱走最佳新進導演等5獎，影后則馬來西亞著名女演員楊雁雁，以作品《熱帶雨》抱獎而歸，由以下為今晚金馬獎即時得獎名單。

陳其邁恭喜《返校》、《陽光普照》兩部備受期待的台灣國產電影，不負眾望奪得多項大獎。《返校》榮獲五項大獎，分別是最佳新導演（徐漢強）、最佳改編劇本（徐漢強、傅凱羚、簡士耕）、最佳原創電影歌曲（光明之日，盧律銘、雷光夏）、最佳美術設計（王誌成）、最佳視覺效果（再現影像製作有限公司、郭憲聰）。

《陽光普照》同樣獲得五項大獎，包含最佳影片、最佳導演（鍾孟宏）、最佳男主角（陳以文）、最佳男配角（劉冠廷）、最佳剪輯（賴秀雄）。

陳其邁說，這兩部佳作，雖然題材不盡相同，但都是台灣人的生命經驗，也有一個共同的背景，「唯有自由的土壤，才能孕育出自由的創作、訴說屬於我們自己的故事。」

陳其邁提到，盧律銘的感言，特別令他動容：「我想將〈光明之日〉這首歌送給所有在香港堅持理想的人，我希望你們可以平安而自由地生活著。活下去，才有希望。在未來才會有人知道，這一切多麽得來不易。我希望在不久的將來，這一切可以陽光普照，致自由。」

文末，陳其邁也再度聲援香港，「致自由，也致所有追求自由的香港人們，你們不會孤單，因為我們永遠與你們風雨同路，齊上齊落。」

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