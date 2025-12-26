　
大陸 大陸焦點 特派現場

字節跳動：第三季120名員工觸紅線被辭退　14人移交司法機關

▲▼位於北京中航廣場的字節跳動辦公大樓。（圖／視覺中國）

▲字節跳動。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

抖音母公司字節跳動近日發出通報，披露今年第3季企業內部違規案例的處理情況，其中，該季共有120名員工因觸犯公司紅線被辭退，其中14人因涉嫌刑事犯罪被移交司法機關處理，公司同步將其資訊通報行業聯盟，並取消其期權；4人因違規情節惡劣，也被同步行業聯盟或取消期權。

字節跳動此次通報增加了「洩露內部保密訊息」、「編造發佈不實訊息」等違規處置訊息的披露，具體案例有：某前員工在小紅書編造公司裁員和變相降薪謠言，在外部平台引發大量誤讀，對公司聲譽造成負面影響；某前員工多次在脈脈平台洩露同事職級、工作履歷等公司機密訊息，並編造公司和團隊人員變動的不實訊息。

▲字節跳動旗下企業協作管理平台「飛書」。（圖／CFP）

另有多名員工在社交媒體上存在違規行為，並造成負面影響，包括：在社交媒體上發佈工作相關內容引流，提供面試輔導服務並獲利；傳播公司福利不實訊息，吸引流量並接受廣告投放；在職期間簽約MCN機構，運營社交媒體賬號，發佈違規拍攝的工區畫面引流並接受廣告投放等。

通報中特別強調，員工在社交媒體發言請遵守公司政策，請勿洩露公司保密訊息、傳播不實訊息，不得利用公司員工身份在社交媒體謀求個人利益。

通報中也詳細披露了其中一例案件： 2023年11月至2025年3月，王某奇利用職務便利假冒客戶騙取公司雲服務資源，造成公司數百萬元損失（具體金額待司法機關進一步覈實），公司已將王某奇移送司法機關，其目前已被司法機關逮捕。

通報中指出，王某奇在取保候審階段多次在脈脈、小紅書發佈公司對其隨意取消期權的謠言（實際情況是王某奇違反廉潔管理制度和期權授予協議，觸發期權扣罰條款），嚴重影響公司聲譽，「除刑事責任外，公司將進一步向其追究民事責任。」

▲字節跳動旗下最大金雞母抖音（Tik Tok)。（圖／CFP）

12/24 全台詐欺最新數據

字節跳動旗下生成式AI「豆包」大模型1.8版發佈後不到10天，即出現無法調用情況，引起使用者及業內人士關注。多名網友反映，原本已上線、對外開放API的豆包大模型1.8，近日突然無法使用，字節跳動雲服務平台「火山引擎」則顯示，該模型目前處於公測狀態，預計2026年1月5日前才會公開可用。

萬人圍觀抓姦直播同事戴綠帽他替天行道

神級煮蛋公式爆紅！他1min業配報價94萬元

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

關鍵字：

字節跳動抖音

